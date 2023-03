Лавров представи Русия като жертва в Ню Делхи и пожъна подигравки

Индия се опитва да запази неутрална позиция във връзка с руската война срещу Украйна - също и защото се възползва от евтини доставки на петрол и има военни връзки с Москва. Ню Делхи се въздържа, когато в края на февруари резолюция на ООН призова Русия да се изтегли от Украйна. Но при появата на външния министър Сергей Лавров на конференция в Ню Делхи публиката показа, че руската пропаганда е добре разпознавана и в Индия.

В кулоарите на срещата на главните дипломати на страните от Г-20 в Индия руският външен министър Сергей Лавров беше осмян заради твърденията си за войната в Украйна.

Сцената се разигра в края на половинчасовата изява на Лавров на „Диалога от Раисина“ - многостранна конференция по геополитика в индийската столица Ню Делхи. Модераторът зададе критични въпроси на Лавров, а външният министър неколкократно прокламира познати пропагандни позиции на Кремъл: НАТО е истинският агресор, Русия има вековни претенции към Украйна.

След това последваха въпроси от публиката, като един от присъстващите искаше да разбере как войната влияе на енергийната стратегия на Русия спрямо азиатските страни и по-специално Индия. Лавров започна: „Знаете ли, войната, която се опитваме да спрем и която беше започната срещу нас, използвайки Украйна..." След това се поколеба - защото публиката му се изсмя.

Тази война „разбира се, е повлияла на руската политика", продължи след кратка пауза довереникът на кремълския лидер Владимир Путин.

