Два района на София избраха кметове на първи тур

Само двама кандидати за кметове на райони бяха избрани на първи тур в София, сочат данните при 100% обработени протоколи. Това са Трайчо Трайков в район "Средец" и Димитър Божилов в район "Триадица", и двамата от ПП-ДБ.
Във всички останали райони в столицата ще има балотаж на 5 ноември. Ето и кои кандидати ще участват тогава:
Район Красно село
Цвета Николаева (ПП-ДБ) - 34,58%
Румен Русев (ГЕРБ-СДС) - 17,78%
Район Люлин
Милко Младенов (ГЕРБ-СДС) - 23,71%
Георги Тодоров (ПП-ДБ) - 23,72%
Район Студентски
Еней Енчев (ПП-ДБ) - 30,07%
Петко Горанов - 22,01%
Район Подуяне
Кристиян Христов (ПП-ДБ) - 27,42%
Петър Митев (ГЕРБ) - 23,58%
Район Сердика
Момчил Даскалов (ПП-ДБ) - 28,25%
Тодор Кръстев (ГЕРБ-СДС) - 25,52%
Район Лозенец
Константин Павлов (ПП-ДБ) - 40,77%
Анжелина Тотева (ГЕРБ-СДС) - 16,03%
Район Младост
Ивайло Кукурин (ПП-ДБ) - 36,25%
Юлиян Пейчев (ГЕРБ-СДС) - 16,45%
Район Панчарево
Евгения Алексиева (ГЕРБ-СДС) - 42,57%
Николай Гюров - 18,55%
Район Кремиковци
Лилия Донкова (ПП-ДБ) - 41,44%
Борис Петров (ГЕРБ-СДС) - 29,82%
Район Възраждане
Станислав Илиев (ПП-ДБ) - 35,9%
Савина Савова (ГЕРБ-СДС) - 24,06%
Район Овча купел
Ангел Стефанов (ПП-ДБ) - 32,71%
Борислав Тодоров (ГЕРБ-СДС) - 17,4%
Район Оборище
Георги Кузмов (ПП-ДБ) - 45,03%
Йоанна Драгнева (ГЕРБ-СДС) - 16,96%
Район Красна поляна
Димитър Петров (ПП-ДБ) - 27,11%
Иван Чакъров (ГЕРБ-СДС) - 21,98%
Район Витоша
Зарко Клинков (ПП-ДБ) - 34,51%
Теодор Петков (ГЕРБ-СДС) - 28,71%
Район Банкя
Рангел Марков (ГЕРБ-СДС) - 45,65%
Антон Бранков (Възраждане) - 19,42%
Район Слатина
Георги Илиев (ПП-ДБ) - 45,99%
Борислав Борисов (ГЕРБ-СДС) - 13,77%
Район Надежда
Димитър Димов (ГЕРБ-СДС) - 32,97%
Румен Димитров (ПП-ДБ) - 22,71%
Район Илинден
Иван Божилов (ГЕРБ-СДС) - 28,28%
Емил Бранчевски (ПП-ДБ) - 27,95%
Район Изгрев
Делян Георгиев (ПП-ДБ) - 47,34%
Диян Стаматов (ГЕРБ-СДС) - 18,07%
Район Искър
Ясен Русев (ПП-ДБ) - 25,2%
Ивайло Цеков (ГЕРБ-СДС) - 21,44%
Район Връбница
Младен Младенов (ГЕРБ-СДС) - 28,95%
Румен Костадинов (ПП-ДБ) - 21,10%
Район Нови Искър
Даниела Райчева (ГЕРБ-СДС) - 40,57%
Владислав Владимиров - 24,48%