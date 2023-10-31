Два района на София избраха кметове на първи тур

Във всички останали райони ще има балотаж на 5 ноември

Само двама кандидати за кметове на райони бяха избрани на първи тур в София, сочат данните при 100% обработени протоколи. Това са Трайчо Трайков в район "Средец" и Димитър Божилов в район "Триадица", и двамата от ПП-ДБ.

Във всички останали райони в столицата ще има балотаж на 5 ноември. Ето и кои кандидати ще участват тогава:

Район Красно село

Цвета Николаева (ПП-ДБ) - 34,58%

Румен Русев (ГЕРБ-СДС) - 17,78%

Район Люлин

Милко Младенов (ГЕРБ-СДС) - 23,71%

Георги Тодоров (ПП-ДБ) - 23,72%

Район Студентски

Еней Енчев (ПП-ДБ) - 30,07%

Петко Горанов - 22,01%

Район Подуяне

Кристиян Христов (ПП-ДБ) - 27,42%

Петър Митев (ГЕРБ) - 23,58%

Район Сердика

Момчил Даскалов (ПП-ДБ) - 28,25%

Тодор Кръстев (ГЕРБ-СДС) - 25,52%

Район Лозенец

Константин Павлов (ПП-ДБ) - 40,77%

Анжелина Тотева (ГЕРБ-СДС) - 16,03%

Район Младост

Ивайло Кукурин (ПП-ДБ) - 36,25%

Юлиян Пейчев (ГЕРБ-СДС) - 16,45%

Район Панчарево

Евгения Алексиева (ГЕРБ-СДС) - 42,57%

Николай Гюров - 18,55%

Район Кремиковци

Лилия Донкова (ПП-ДБ) - 41,44%

Борис Петров (ГЕРБ-СДС) - 29,82%

Район Възраждане

Станислав Илиев (ПП-ДБ) - 35,9%

Савина Савова (ГЕРБ-СДС) - 24,06%

Район Овча купел

Ангел Стефанов (ПП-ДБ) - 32,71%

Борислав Тодоров (ГЕРБ-СДС) - 17,4%

Район Оборище

Георги Кузмов (ПП-ДБ) - 45,03%

Йоанна Драгнева (ГЕРБ-СДС) - 16,96%

Район Красна поляна

Димитър Петров (ПП-ДБ) - 27,11%

Иван Чакъров (ГЕРБ-СДС) - 21,98%

Район Витоша

Зарко Клинков (ПП-ДБ) - 34,51%

Теодор Петков (ГЕРБ-СДС) - 28,71%

Район Банкя

Рангел Марков (ГЕРБ-СДС) - 45,65%

Антон Бранков (Възраждане) - 19,42%

Район Слатина

Георги Илиев (ПП-ДБ) - 45,99%

Борислав Борисов (ГЕРБ-СДС) - 13,77%

Район Надежда

Димитър Димов (ГЕРБ-СДС) - 32,97%

Румен Димитров (ПП-ДБ) - 22,71%

Район Илинден

Иван Божилов (ГЕРБ-СДС) - 28,28%

Емил Бранчевски (ПП-ДБ) - 27,95%

Район Изгрев

Делян Георгиев (ПП-ДБ) - 47,34%

Диян Стаматов (ГЕРБ-СДС) - 18,07%

Район Искър

Ясен Русев (ПП-ДБ) - 25,2%

Ивайло Цеков (ГЕРБ-СДС) - 21,44%

Район Връбница

Младен Младенов (ГЕРБ-СДС) - 28,95%

Румен Костадинов (ПП-ДБ) - 21,10%

Район Нови Искър

Даниела Райчева (ГЕРБ-СДС) - 40,57%

Владислав Владимиров - 24,48%