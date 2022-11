Полша ударно подписва договори за строителство на ядрени мощности

В рамките само на няколко дни Полша подписа две споразумения с две различни компании за развитие на ядрени проекти на територията на страната. В понеделник (31 октомври) делегация, водена от вицепремиера Яцек Сасин, подписа в Южна Корея писмо за намерение за изграждането на четири блока от типа APR-1400 край селището Понтнов в централната част на страната. Изпълнител ще бъде Korea Hydro & Nuclear Power.

This is a historic moment. In Seoul @Grupa_PGE, ZE PAK and KHNP signed a letter of intent regarding plans to build a nuclear power plant in Pątnów. Poland waited decades for this. Nuclear energy in Poland becomes a reality.