Азербайджан увеличава износа си на газ с над 10% от началото на 2023 г.

Азербайджан увеличава износа на газ с 10,5% до 8,4 млрд. куб. метра в периода януари-април 2023 година спрямо същия период на миналата година, съобщи в Twitter енергийният министър на страната Парвиз Шахбазов. Два са основните пазари на страната - Европа (3,9 млрд. куб. метра, или 46% от износа) и Турция (3,4 млрд. куб. метра).

Gas export increased by 10.5% in January-April. 3.9 bcm of gas was exported to #Europe, 3.4 bcm to #Türkiye, and 1.1 bcm to #Georgia. During this period, TANAP supplied Türkiye with 1.9 bcm of gas. pic.twitter.com/Xs4rxM3SUa