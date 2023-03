Пазарът на дрон логистика и транспорт се оценява на близо 450 млн. долара през 2022 г.

До 2028 г. пазарът се очаква да достигне почти 6,9 млрд. долара, показва прогноза на IMARC Group

Пазарът на дрон логистика и транспорт е достигнал стойност от 449,4 млн. долара през 2022 г. В същото време се очаква до 2028 г. пазарът да достигне почти 6,9 млрд. долара, което представлява растеж от по почти 57% годишно за периода 2023-2028 г., прогнозира IMARC Group.

Компанията е публикувала доклад за пазара на дрон логистика и транспорт - използването на безпилотни летателни апарати за транспортиране и доставка на стоки.

Логистиката и транспортирането с дронове е нововъзникваща област, която предлага няколко предимства пред традиционните методи за доставка, включително по-бързи срокове за доставка, намалени разходи и подобрена безопасност, посочва компанията в доклада.

Дроновете могат да доставят стоки до отдалечени или труднодостъпни райони, което ги прави особено полезни за оказване на помощ при бедствия и медицински доставки, пише още в доклада.

Дроновете могат да работят 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата и могат да бъдат програмирани да следват определени маршрути, като по този начин намаляват необходимостта от човешка намеса, подчертава компанията.

Нарастващото търсене на по-бързи методи за доставка е ключов двигател на пазара. Технологиите също се развиват, с което дроновете стават все по-способни да издържат на дълги полети, имат по-висок полезен товар и подобрени възможности за наблюдение и навигация.

Положителна перспектива пред пазара са правителствените разпоредби, които насърчават използването на дронове за търговски цели.

Сред основните играчи на пазара компанията посочва българската „Дронамикс“, както и Cana LLC, Drone Delivery Canada, Flytrex Aviation Ltd., китайската Guangzhou EHang Intelligent Technology Co. Ltd., Hardis Group, Matternet, Volocopter Gmbh, Wing Aviation на Alphabet Inc. и Zipline International Inc.

„Дронамикс“ се подготвя за финансиране от серия А, което би трябвало да се състои около средата на годината. Дружеството обяви преди малко повече от месец, че досега е набрало 40 млн. долара от фондове за рисков капитал и бизнес ангели от 12 държави. В тази сума влиза капиталът, набран от „Дронамикс Кепитъл“ от БФБ-София, както и грантът от Европейския съвет на иновациите, който компанията получи през есента на 2022 г.

В последната година акциите на „Дронамикс Кепитъл“ – публичното дружество, свързано с „Дронамикс Глобал“, поскъпват с над 48%. При евентуално бъдещо листване на „Дронамикс Глобал“ акциите на „Дронамикс Кепитъл“ ще бъдат заменени от акции на „Дронамикс Глобал“. Публичното дружество вече преведе парите за участие в бъдещо увеличение на капитала на „Дронамикс Глобал“.

Свързани компании: