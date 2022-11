Украйна документира над 400 военни престъпления в Херсон

Използването на ракетни установки HIMARS е изиграло решаваща роля за украинската контраофанзива

Независимо от продължаващите руски атаки украинският президент Володимир Зеленски окуражава своите сънародници. „Всички усещаме, че победата ни наближава", каза Зеленски в ежедневното си видеообръщение. „Винаги има хора, които се борят и работят за нашата победа". Зеленски благодари на войниците, лекарите и дипломатите, които работят денонощно в Украйна вече повече от 260 дни от началото на руската война.

Междувременно в освободения Херсон в южната част на страната се работи трескаво за възстановяване на нормалния живот. Освен това се извършва „неутрализиране" на руски диверсанти и залавяне на останалите руски войници и наемници. Според Зеленски досега са документирани над 400 руски военни престъпления, а в града са открити и тела на цивилни и военни, предава DPA.

„В Херсонска област руската армия извърши същите зверства, както и в други региони на страната ни, в които нахлу", каза Зеленски. „Но ние ще открием всеки убиец и ще го изправим пред съда“. Върховенството на закона е възстановено в 226 населени места с общо население над 100 хил. души, каза той.

Повече от осем месеца и половина след руската инвазия украинската армия отбеляза голям успех миналата седмица: След успешни контраофанзиви руснаците се изтеглиха в южната част на Херсон от едноименната областна столица и други градове на десния бряг на Днепър.

През последните няколко дни е освободен район с площ около 4500 кв. км на северозапад от р. Днепър, съобщи в неделя украинската агенция УНИАН, позовавайки се на местните военни.

Междувременно руското министерство на отбраната съобщи за малък успех в източноукраинската Донецка област. Руските войници са превзели село Майорск, съобщи говорителят на министерството Игор Конашенков.

Според експерти от американския аналитичен център Institute for the Study of War (ISW) използването на ракетни установки HIMARS е изиграло решаваща роля за успеха на украинските военни по време на контраофанзивата в Херсонска област. Според доклада на анализаторите Украйна е използвала иновативно артилерийските системи, доставени от САЩ, за да прекъсне снабдителните линии на войските на Кремъл, особено по мостовете. Тъй като снабдяването на останалите 20 хил. руски войници е сериозно нарушено, те в крайна сметка трябваше да отстъпят.

Според ISW системата HIMARS всъщност не е подходяща за стрелба по мостове, тъй като бойните глави, които изстрелва, са твърде малки за такива мисии. Украинските военни са заобиколили това препятствие, като са използвали системата за множество по-малки прецизни удари, които са направили пътищата и мостовете неизползваеми, без да ги разрушават напълно. Твърди се, че Киев е използвал този метод при нападенията срещу моста Антоновка и свързващия път към язовир Каховка.

Украйна продължава да атакува дори когато руските сили са се опитвали да възстановят пътищата. В процеса на работа е обстрелвано и ремонтното оборудване. Според мозъчния тръст, за да се предотвратят по-нататъшни щети, руснаците са се опитали да построят понтонен мост под моста Антоновка.

Но противниците им продължавали да стрелят и принудили войските от Москва да се оттеглят около моста. В крайна сметка руските военни е трябвало да прибягват до баржи, за да транспортират оборудване, доставки и провизии от източния до западния бряг на река Днепър. След това Украйна е атакувала и корабите и техните котвени стоянки. При всички положения дори и корабите нямаше да са достатъчни за снабдяването на 20 хил. военнослужещи на западния бряг, съобщава ISW.

Когато на 8 октомври тази година Сергей Суровикин пое командването на руските сили в Украйна, вече беше ясно, че Кремъл не може да задържи окупираните части на Херсон. По това време Суровикин заявя, че иска да изтегли войските си от там и вероятно вече е започнал подготовка за изтеглянето, което се случи официално няколко седмици по-късно.