Ожесточените боеве в Донецк продължават

Руските хардлайнери очевидно са все по-недоволни от Путин

Радостта на украинците от освобождението на Херсон все още е голяма. Президентът Зеленски веднага обещава изгонването на руснаците от други райони, но се налага да признае: В Донецк „има истински ад". В Русия президентът Владимир Путин е подложен на все по-голям натиск. Преглед на 262-ия ден от войната.

След повторното превземане на южната украинска областна столица Херсон президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че ще освободи и други области, които все още са окупирани от Русия. „Няма да забравим никого, няма да оставим никого назад", обеща Зеленски във видеопослание. Преди това Русия изтегли войските си от всички части на анексирания от нея Херсонски регион на северозападния бряг на река Днепър, включително от столицата на региона.

Там една от основните задачи на завърналите се украински сили е да разчистят района от мини. Според Зеленски 2000 взривни устройства вече са били обезвредени. В същото време украинската полиция спешно предупреждава жителите за взривни устройства. Един полицай е бил ранен по време на операция по разминиране на административна сграда в Херсон, съобщиха оттам.

Нощен комендантски час в Херсон

Междувременно компаниите за комунални услуги в Херсон работят за възстановяване на критичната инфраструктура. Повечето домакинства в южния украински град все още са без ток и вода, съобщиха регионални служители. Властите решиха също така да въведат комендантски час от 17:00 ч. до 8:00 ч., като забранят на хората да напускат или влизат в града, за да гарантират безопасността.

Украинските железници продават билети за все още окупираните градове

По случай повторното превземане на град Херсон украинските железници вече предлагат предварителни билети за пътуване до окупираните от Русия градове. Тези билети ще могат да се използват след очакваното освобождение на тези градове, съобщи железопътният оператор в Telegram. Те ще важат за първите три влака от Киев до освободения Херсон, както и до Мариупол, Донецк и Луганск на изток и Симферопол в Крим. Това било символ на доверие в украинските въоръжени сили и на освобождението на Украйна от окупаторите. Цените на предварителните билети започват от равностойността на около 26,50 евро.

Ожесточени боеве в Донецк

В Донецк и Луганск обаче сраженията все още са ожесточени. Руското министерство на отбраната съобщи за незначителен успех в източната част на Украйна. Руските войници превзеха село Майорск близо до град Хорливка, съобщи говорителят на министерството Игор Конашенков. Няма информация от украинската страна. Във видеообръщението си в събота вечерта обаче президентът Володимир Зеленски говори за особено ожесточени руски атаки в Донецк в момента. „Там е истински ад", казва той. Генералният щаб съобщи също, че на изток в Луганск и Донецк продължават тежки боеве. През последните 24 часа в двата региона са били отблъснати няколко руски атаки, каза той.

Аналитичен център: недоволството срещу Путин расте

Малките успехи в Донецк обаче едва ли ще помогнат на руския президент Владимир Путин и ще удовлетворят критиците му. Според американския мозъчен тръст Institute for the Study of War (ISW) след изтеглянето от Херсон сред поддръжниците на войната в Русия нараства недоволството срещу Путин. Според доклада крайните руски националисти все повече се съмняват в използването му за идеологически цели. Каналите, близки до групата „Вагнер", също се обърнаха срещу Кремъл. Преди това военните блогъри подкрепяха изтеглянето.

Според института от началото на войната Украйна е освободила 74 000 кв. км украинска територия. Украинското министерство на отбраната съобщи, че от началото на седмицата са отвоювани 179 населени места и 4500 кв. км по крайбрежието на Днепър в южната част на страната.

Лондон: Военни уроци в училищата за повишаване на готовността за военна служба

Според британска оценка планираните задължителни военни уроци в руските училища имат за цел да повишат готовността на младите хора за мобилизация и военна служба. Обучението има за цел да даде военни умения на учениците, които наближават наборната възраст, съобщи Министерството на отбраната в Лондон, позовавайки се на разузнавателни данни. „Тази инициатива вероятно е част и от по-широк проект за насаждане на идеология на патриотизъм и доверие в държавните институции сред руското население“.

В същото време британският министър на отбраната Бен Уолъс предупреждава за жестокостта на руския режим. „Историята учи, че Русия може да бъде много жестока към собствения си народ", казва Уолъс. „Ако имат нужда от повече пушечно месо, те ще го вземат", каза той, визирайки неотдавнашната мобилизация в Русия.

Шолц съжалява за отсъствието на Путин на срещата на върха

Междувременно германският канцлер Олаф Шолц изразява съжаление за решението на Путин да не участва в срещата на върха на Г-20 на индонезийския остров Бали. „Щеше да е добре, ако президентът Путин беше отишъл на срещата на върха на Г-20", каза Шолц. „Но тогава той щеше да се изложи на всички въпроси и всички критики, които бяха формулирани от много страни по света. Вероятно затова го няма там“. Г-20 ще се срещне в Бали във вторник за двудневна среща на върха. Преди няколко дни Путин отмени участието си и сега ще бъде представляван от външния си министър Сергей Лавров, който вече пристигна в Бали.

Лавров отново отправи остър упрек към САЩ и НАТО: според него те искат да спечелят надмощие в Азиатско-тихоокеанския регион, като го милитаризират. „САЩ и техните съюзници, както и НАТО, сега се опитват да погълнат този регион", заяви Лавров в кулоарите на срещата на върха на общността на държавите от Югоизточна Азия Asean, цитиран от руската държавна информационна агенция ТАСС. Съвместната заключителна декларация от срещата на върха се провали поради спорове относно формулировката на въпроса за положението в Украйна, добави Лавров. „Днес не бяха взети никакви колективни решения, тъй като САЩ и западните им съюзници настояваха за абсолютно неприемливи формулировки по отношение на ситуацията в Украйна и около нея“. Оръжие пред полуразрушена църква в област Донецк. Снимка: EPA/BGNESS

Сунак: „Ще се изправим срещу режима на Путин"

Преди срещата на върха на Г-20 британският министър-председател Риши Сунак остро нападна президента Путин. „Войната на Путин причини разрушения по целия свят, унищожи човешки животи и хвърли в смут международната икономика", каза Сунак. Срещата на върха на остров Бали няма да бъде „обичайната работа", каза той. „Ще се заемем със задачата на режима на Путин и ще разкрием пълното му презрение към международното сътрудничество и уважението към форуми като Г-20". За разлика от Русия Великобритания и нейните съюзници ще работят заедно, за да постигнат напредък в решаването на икономическите проблеми и подобряването на положението на собственото си население.

BBC съобщава за допълнителен пакет от помощи от САЩ.

Подкрепата на Запада за Киев очевидно също не намалява. Както съобщава BBC, САЩ, които вече са предоставили милиарди долари на Украйна, обещават допълнителна помощ за страната. Според Джейк Съливан, съветника по националната сигурност на президента Джо Байдън, през следващите седмици САЩ ще обявят още един пакет от военна помощ за Украйна.

Акции за помощ за Украйна

Не само правителствата помагат на Украйна. На търг в Ню Йорк за жертвите на войната в Украйна бяха продадени няколко специално изработени китари, на които са свирили музиканти като Пол Маккартни, Слаш или Rolling Stones. Инструментите на производителя на китари Gibson са изработени в цветовете на украинското знаме - синьо и жълто. За китара Gibson Les Paul, с която бившият член на Beatles Пол Маккартни свири през лятото, бяха платени почти 77 000 долара.

Междувременно Deutsche Bahn залага на възобновените вагони за въглища, за да помогне за възстановяването на Украйна. „Предполагам, че ще преоборудваме вагоните за въглища, които се използват в момента, за да ги използваме по различен начин", заяви пред T-Online Сигрид Никута, ръководител на дъщерното дружество за железопътен превоз на товари. Според нея вагоните могат да се използват за транспортиране на всичко, което трябва да се изсипе, например строителни материали като пясък или чакъл. „Надявам се, че скоро ще можем да използваме старите вагони за въглища за възстановяването на Украйна“.