Украйна представи за първи път своя военноморски дрон

В края на октомври украински военноморски безпилотни самолети атакуваха руския черноморски флот край Севастопол. Според Киев при атаката са били поразени три военни кораба на Кремъл, включително флагманският „Адмирал Макаров". Москва опроверга информацията и говори само за незначителни щети, без да дава подробности, припомня DPA.

Малко по-късно украинските военни публикуваха в интернет кадри от нападението. Вижда се как безпилотните плавателни съдове се движат с висока скорост към целите си и в един от случаите са обстрелвани. За използвания украински морски дрон обаче се знае малко. Досега имаше само снимки на дрон, изхвърлен на брега край Севастопол през септември.

#Ukraine: Remarkable video of today's attack on the Russian Sevastopol Naval Base.

Ukrainian Uncrewed Surface Vessels (Drone boats filled with explosives) apparently managed to hit a Project 11356R frigate (presumably Admiral Makarov) & the Ivan Golubets Project 266M minesweeper. pic.twitter.com/6nJVkwvgKW