Какво не показаха кадрите от Филхармонията в Мариупол? 

Руската държавна телевизия показва руския президент Владимир Путин зад волана на автомобил, който се движи из град през нощта. В периферията се виждат и разрушени сгради. Кадрите го показват и в градската филхармония, където президентът е седнал на стол в залата. Твърди се, че е посетил семейство в къщата им и е разговарял с други жители в нов жилищен квартал, построен от руските военни.

Въпреки това преподавател по руска и постсъветска политика в университета в Бат, Великобритания, пише в Twitter, че „благодарните" граждани, показани във видеото, не могат да бъдат истински. Коментирайки кадрите на Путин с предполагаемите жители на Мариупол, Стивън Хол пише: „Удивително е, че Путин изглежда е посетил Мариупол. Отне му повече от година, за да се доближи до фронта". Политическият експерт добавя, че все още запазва правото си на преценка на кадрите. Путин обаче имал много двойници и „благодарните жители вероятно са били обикновени служители на службите за сигурност".

Amazingly it appears that Putin did visit Mariupol. It’s taken over a year to get close to the frontline. He drove around & spoke with residents. I still reserve judgement. Putin has many doubles & the ‘grateful’ residents were likely security personnel in civvies! pic.twitter.com/fQQxNFNqD7