Вашингтон: Русия прибягва до древни танкове

Според министъра на отбраната на САЩ Лойд Остин с оглед на масовото унищожаване на бронирана техника от украинските военни Русия е принудена да прибегне до танкове от съветската епоха, произведени преди повече от десетилетия.

Украйна е разредила руския инвентар от бронирани машини „по начин, който никой не би могъл да си представи", заяви Остин по време на изслушване в Сената. „Ето защо сега виждаме, че Русия се стреми да възстанови танкове Т-54 и Т-55, като се има предвид степента на щетите, които Украйна им е нанесла". Моделите на танковете са основно разработени от Съветския съюз след Втората световна война, като са произведени десетки хиляди. Особено в сраженията около Вухледар и Авдийвка с големи загуби руските военни наскоро загубиха множество танкове.

Russian IS-3 tank heading to Ukraine.

Manufactured back in 1943-1953, taken out of storage from warehouses. pic.twitter.com/JJAxiT14QV