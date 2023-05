Кремъл е бил атакуван от дронове през нощта*

Кремъл съобщава, че е бил атакуван от два безпилотни самолета снощи, и добавя, че смята това за "планирана терористична атака" и опит за убийство на президента Владимир Путин, съобщава Bloomberg. През нощта срещу 3 май два безпилотни летателни апарата са се опитали да ударят президентската резиденция в Кремъл, съобщи пресслужбата на руския президент. Държавният глава Владимир Путин не е пострадал, предава и "Интерфакс".

Руските власти официално обявиха, че атаката е от украински дронове. Нашата цел е освобождението на окупираните територии, а не Москва, коментира в отговор говорителят на украинския президент Серхий Никифоров коментира пред ВВС.

"Нямаме информация за т.нар. "нощна атака" над Кремъл, но както нееднократно заявява президентът Зеленски, Украйна ще хвърли всички сили и средства за освобождаването на собствената си територия, а не да атакува чужда", категоричен е той.

Никифоров отбелязва още, че терористичен акт са атаките над жилищни сгради над Уман и Днепър, а случилото се в руската столица определя като опит да се нагнети напрежението преди 9 май. Говорителят на Кремъл Димтрий Песков от своя страна е категоричен, че парад за Деня на победата в Москва ще има. Паради на много места в Русия обаче няма да се проведат, а в руската столица преди дни се отказаха да проведат и традиционните манифестации за 1 май.

Според съобщенията на Кремъл безпилотните летателни апарати са били извадени от строя от руските военни и специални служби. Никой не е пострадал от падането им и разпръснатите на територията на Кремъл отломки, няма и материални щети.

Footage of the Kremlin following reported Ukrainian drone attack last night. https://t.co/hnN3eW822e