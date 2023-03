По-скромните икономически цели на Китай не успяха да помрачат азиатските пазари

Акциите на Foxconn поскъпнаха с 1,27%, въпреки че компанията отчете спад на приходите от продажби заради слабо представяне на звеното за умна електроника

Повечето основни борси в Азиатско-Тихоокеанския регион завършиха първата сесия за седмицата с ръстове, докато инвеститорите оценяват новата цел на Китай за икономически растеж от около 5% за тази година, поставена в началото на ежегодната сесия на Общокитайското събрание на народните представители, съобщава CNBC.

Токийският бенчмарк на сините чипове Nikkei 225 напредна с 310,31 пункта, или с 1,11%, до ниво от 28 237,78 пункта. Индексът Topix записа ръст от 0,84% до 2036,49 пункта.

Континенталният китайски измерител Shanghai Composite се понижи с 0,19% до 3322,03 пункта. Индексът Shenzhen отчете спад от 0,08% до 11 842,88 пункта.

Инвеститорите претеглиха новата по-скромна цел за икономическия растеж на Китай през 2023 г., след като брутният вътрешен продукт на страната нарасна с един от най-бавните си темпове за последните няколко десетилетия през миналата година. В доклада за работата си премиерът Ли Къцян подчерта необходимостта от икономическа стабилност и разширяване на потреблението, като постави цел за създаване на около 12 млн. работни места в градовете тази година, над целта от най-малко 11 млн. работни места за миналата година. Той предупреди, че остават рискове в имотния сектор.

Хонконгският показател Hang Seng напредна с 0,17% до 20 603,19 пункта.

Основните азиатски борсови индекси в края на редовната търговия в понеделник (6 март).

По отношение на технологичния сектор акциите на Hon Hai Precision Industries Co Ltd., по-известна като Foxconn, поскъпнаха с 1,27%, въпреки че най-големият доставчик на американската Apple Inc. отчете спад на приходите от продажби заради слабо представяне на подразделението за умна потребителска електроника. Въпреки това концернът запази прогнозите си за първото тримесечие.

Бенчмаркът на борсата в Сеул Kospi напредна с 1,2% до 2462,62 пункта.

Пазарите отразиха решението на правителството на Южна Корея да възобнови търговските преговори с Япония. „По отношение на ситуацията с контрола върху износа на Южна Корея и Япония, двете правителства решиха да започнат преговори в опит да възобновят търговските отношения отпреди юли 2019 г. възможно най-скоро“, съобщиха от южнокорейското Министерство на търговията.

Междувременно китайските конкуренти на Samsung Electronics атакуват пазара на сгъваеми смартфони, с което искат да предизвикат южнокорейския концерн, който е лидер в сегмента. През февруари китайският доставчик Oppo представи Find N2 Flip, докато Honor, звено на Huawei, пусна Magic Vs. Акциите на Samsung поскъпнаха с 1,65%.

В Австралия индексът ASX 200 отчете ръст от 0,62% до 7328,6 пункта.