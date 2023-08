Фед иска от някои регионални банки да подобрят ликвидността

Регулаторите са издали частни предупреждения към група кредитори с активи от 100 млрд. до 250 млрд. долара

Американските регулатори настояват регионалните банки да укрепят плановете си за ликвидност като част от усилията за затягане на надзора след фалита на три банки по-рано тази година.

Федералният резерв е издал множество частни предупреждения към кредитори с активи от 100 млрд. до 250 млрд. долара, сред които Citizens Financial Group Inc., Fifth Third Bancorp и M&T Bank Corp., според запознати източници, цитирани от Bloomberg.

Широкообхватните известия засягат всичко - от капитала и ликвидността на кредиторите до тяхната технология и съответствие, казват източниците на медията.

Регулаторите са нащрек за всякакви признаци на стрес в системата, която беше обтегната от колапса на First Republic Bank, Silicon Valley Bank и Signature Bank тази година.

Майкъл Бар, заместник-председателят на Фед за банковия надзор, обеща да „подобри скоростта, силата и гъвкавостта“ на надзора по-рано тази година.

Тези непублични предупреждения обикновено изискват отговор на ниво борд, който включва времева линия за коригиращи действия. За кредиторите, които получават подобни известния, коригиращите действия може да са скъпи. Ако предупрежденията не бъдат разгледани, те могат да ескалират в по-строги мерки, чието изпълнение може да отнеме години.

„По-голямо безпокойство предполага времевата рамка. Ще започнем да виждаме как надзорният персонал налага строги срокове. Ако банките не си решават проблемите бързо, тогава ще видим действия за принудително изпълнение“, коментира Гари Бронстийн, който ръководи екипа за финансови услуги в адвокатската кантора Kilpatrick Townsend & Stockton LLP.

Говорител на Фед и представители на Citizens, Fifth Third и M&T са отказали коментар.

Регулаторите сега са съсредоточени върху банките от категория IV – същите като фалиралите тази година банки. Групата включва още KeyCorp, Huntington Bancshares Inc., Regions Financial Corp. и First Citizens BancShares Inc., според източниците на Bloomberg.

Представители на KeyCorp, Regions и First Citizens са отказали коментар, а от Huntington въобще не са отговорили на запитванията за коментар.

Всички банки в САЩ държат част от парите си в облигации, а стойността им спадна миналата година на фона на агресивния натиск на Фед за повишаване на лихвените проценти. Докато от най-големите банки в страната се изисква да признават тези нереализирани загуби в регулаторния капитал, банките от категория IV са освободени от това правило.

Регулаторите са загрижени, че нарастването на тези загуби няма да бъде адекватно отразено в капиталовите съотношения на банките от категория IV.

Регулаторите също така по-внимателно проучват информационно-технологичните системи на кредиторите и функциите за съответствие. Те искат от кредиторите и доказателства, че могат лесно да ликвидират своите портфейли от ценни книжа на разположение за продажба, ако трябва да съберат пари в брой.