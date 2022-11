Банкман-Фрийд спира дейността на Alameda

Някогашният любимец на криптосредите Сам Банкман-Фрийд обяви, че спира дейността на компанията си за търговия с криптоактиви Alameda Research в опит да се пребори за спасяването на проблемната си борса FTX.com.

Бившият милиардер, който в сряда заяви пред инвеститори, че може би ще се стигне до фалит на платформата, ако не бъдат намерени спасителни средства, обяви решението си за Alameda в серия от туитове, цитирани от Bloomberg. В тях той заяви още, че FTX „прекарва седмицата, правейки всичко възможно, за да наберем ликвидност“.

Alameda Research бе ключова част от криптоимперията на Банкман-Фрийд и въпросите около баланса ѝ бяха сред причините за проблемите на FTX след статия на CoinDesk по-рано този месец.

