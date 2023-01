FTX може да се окаже длъжник на най-големите финансови компании в света

В съдебен документ, , описващ кредиторите на FTX, изпъкват имената на Goldman Sachs, JPMorgan, Wells Fargo, Deutsche Bank, HSBC и MUFG Bank

Рухналата криптокомпания FTX може да дължи пари на внушителен набор от фирми, включително на Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo & Co., показват съдебно документи, видяни от Bloomberg.

Документ от 116 страници, подаден в сряда, описващ кредиторите на FTX, съдържа хиляди записи, като имената на лицата са редактирани. Но всеобхватният списък идентифицира редица основни компании от Wall Street, които имат някаква връзка с изпадналата в немилост борса на Сам Банкман-Фрийд.

Документът не разкрива естеството или размера на дълговете, ако има такива, и включването в списъка не означава, че фирмата има ясна експозиция относно FTX.

Deutsche Bank AG, HSBC Bank и MUFG Bank също присъстват в списъка.

„Goldman Sachs не е завел иск срещу длъжниците“, посочва говорител на банката. „Този тип матрица на кредиторите се изготвя от длъжниците с цел предоставяне на известие на заинтересованите страни в процедура по несъстоятелност и не е непременно доказателство за взаимоотношение с кредитор“, добавя той.

Представител на Deutsche Bank сподели, че фирмата няма кредитна експозиция към FTX. Представители на JPMorgan, Wells Fargo и MUFG отказаха коментар. HSBC също не предостави коментар по темата.

Преди да обяви несъстоятелност през ноември миналата година, FTX беше една от най-големите криптоборси в света. Някога оценявана на 32 млрд. долара, фирмата и Банкман-Фрийд бяха известни с готовността си да инвестират мащабно в рекламни сделки, бизнес партньорства и политически дарения.

Освен банките, сред посочените кредитори изпъкват още американски институции, национални и международни регулатори на ценни книжа, други големи криптофирми, медии, големи технологични компании и глобален набор от правни кантори и счетоводители.