Инвеститорите са изтеглили 779 млн. долара от Binance за 24 часа

Инвеститорите са изтеглили около 790 млн. долара от криптоборсата Binance и американското ѝ подразделение през последните 24 часа, показват данни на Nansen от вторник – ден след като американските власти заведоха дело и срещу двете борси, съобщава Ройтерс.

Binance отчита нетен отлив на криптовалути за 778,6 млн. долара от блокчейна етериум. При американското подразделение Binance.US отливът е от 13 млн. долара, посочват от Nansen.

И двете борси не са отговорили веднага на запитване за коментар от Ройтерс във връзка с отлива на средства.

Netflow to Binance over the past 24 hours is $778.6M negative on Ethereum - $871.7M in and $1.65B out

Over the past hour, netflow on Ethereum continues to be negative at $35.7M on Ethereum - $14.8M in and $50.5M out

Track it here https://t.co/nwTgpXWhZY and filter for "Binance" pic.twitter.com/jnNAN0QKVy