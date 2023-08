Малка победа срещу американските власти, по-голяма победа за криптоиндустрията

Наред с други неща тя показа, че подходът на SEC за контрол в неясните води на криптосектора далеч не е безупречен

В една година, в която изглеждаше, че американските власти са твърдо решени да извадят от строя по-голяма част от криптопазара, ранената индустрия на дигиталните активи най-накрая отбеляза голяма правна победа, пишат Майкъл Р. Рейгън и Емили Никол в материал за Bloomberg.

Американски апелативен съд постанови отмяна на решението на Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) да блокира пускането на първия борсово търгуван фонд (ETF), обвързан със спот цената на биткойна. Това даде силен тласък на криптовалутата, чиято цена нарасна с до 7% - най-голямото еднодневно повишение от месеци. Но може би още по-важно е и това, че решението повдигна духа в сектора, който трябва да се справя с почти постоянни атаки от регулаторите, фалити и съдебни дела.

И макар това да е само една победа срещу САЩ от битки на много фронтове победата на Grayscale Investments LLC показва, че подходът на SEC за контрол в неясните води на криптосектора далеч не е безупречен. Съдия Неоми Рао посочи в решението, че отказът на регулатора за ETF е „своеволен и своенравен“, тъй като комисията не е обяснила различното отношение спрямо сходни продукти.

„Това решение не е само за Grayscale или биткойна, то поставя прецедент за по-широката криптоиндустрия“, коментира по имейл Дзи Ким, ръководител на звеното за международни политики на Crypto Council for Innovation. „Това са големи, положителни и създаващи прецедент новини. Предлагат очевидното напомняне, че е от ключово значение регулаторите да осигуряват така необходимата яснота и обосновка, когато правят такива ключови оценки, засягащи толкова важна индустрия“, коментира още той.

Сигурно е обаче, че SEC по всяка вероятност ще оспори решението. И окончателният резултат по делото няма да има голям ефект върху други аспекти на битката на американските власти с криптоиндустията – включително делата на регулатора срещу водещите борси Coinbase и Binance Holdings Ltd. по обвинения, че позволяват търговия на нерегистрирани ценни книжа, наред с други неща. И двете компании оспорват обвиненията на SEC.

Да си припомним, че през юли съдебно решение по дело между SEC и Ripple Labs Inc. доведе до сходно пазарно повишение, тъй като то се смяташе за приятелски настроено към бизнеса. Но след това регулаторът оспори заключението и съдия по отделно дело изпрати смесени сигнали, премахвайки оптимизма в сектора и правейки крайния резултат не толкова ясен.

И все пак, съдебното решение от вторник има потенциала да придвижи биткойна по-близо до по-широко приемане в сегмента на традиционните инвестиции.

Решението на съда означава „без съмнение“, че спот биткойн ETF-ите идват на пазара, може би през първото тримесечие на 2024 г., коментира в имейл Тим Бивън, главен изпълнителен директор на ETC Group. Освен опита на Grayscale да обърне своя взаимен фонд в ETF, SEC трябва да отговори на други десет заявления за биткойн ETF-и, включително и от BlackRock Inc., VanEck Digital Assets LLC, WisdomTree Digital Commodity Services LLC и Invesco Capital Management LLC – като част от тях трябва да получат отговор преди дългия уикенд за Деня на труда в САЩ на 4 септември.

„Не вярваме, че SEC ще действа решаващо“, коментира Бивън. „Най-вероятният резултат е да блокира одобрение на заявки, които отговарят на изискванията“, допълни той.

Потенциалният общ пазар за спот биткойн ETF-и може да е някъде около 150 млрд. долара – сходно на количеството активи при златните ETF-и, коментира анализаторът на Bloomberg Intelligence Ерик Балхунас.

При наличието на финансови съветници, които отговарят за активи на стойност 30 трилиона долара в САЩ, ще е необходимо само разпределение от около 0,5%, за да набъбнат биткойн ETF-ите до 150 млрд. долара, добави той.

„Другото нещо, което трябва да знаете, е, че съветниците се страхуват от това прехвърляне на богатство от бумърите (поколението на родените през 50-те и 60-те години, бел. ред.)“ към по-младите поколения, каза Балхунас в скорошен епизод на подкаста What Goes Up. „Съветниците ще искат да изглеждат модерно и готино спрямо това, което искат по-младите хора“, коментира още той.