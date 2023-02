ChatGPT доведе до бум на написаните от изкуствен интелект книги в Amazon

Редица потребители използват възможността да създадат лесно текстове, които да издадат сами през книгоиздателската платформа на гиганта

Доскоро Брет Шиклър не си е и представял, че може да стане автор на книги, макар че си е мечтал за това. Но след като научава за програмата с изкуствен интелект на ChatGPT, Шиклър осъзнава, че му се е открила нова възможност, предава Ройтерс.

„Идеята за написване на книга най-сетне изглеждаше възможна“, коментира мъжът, който е търговец в Рочестър, Ню Йорк. „Помислих си: „Мога да го направя“.

Използвайки софтуер за изкуствен интелект, който може да генерира парчета текст от прости заявки, Шиклър създава илюстрирана детска книга със 30 страници само за няколко часа, а през януари я предлага за продажба през звеното за самостоятелно издаване на Amazon.

В изданието катерицата Сами, грубо представена с помощта на изкуствен интелект, се учи от своите горски приятели как да спестява пари, след като се натъква случайно на златна монета. Животното изработва касичка във формата на жълъд, инвестира в бизнес търговия на жълъди и се надява един ден да купи малък камък за мелене на жълъди.

Сами се превръща в най-богатата катерица в гората, а „гората започва да просперира“, гласи книгата.

"The Wise Little Squirrel: A Tale of Saving and Investing", налична за 2,99 долара за Amazon Kindle и за 9,99 долара за физическо копие, е донесла на Шиклър по-малко от 100 долара, твърди той. Въпреки че това може да не звучи много, то е достатъчно, за да го вдъхнови да напише други книги, използвайки софтуера.

„Представих си как хората градят цяла кариера от това“, коментира Шиклър, който използва насоки за ChatGPT като „напиши история за баща, който учи сина си на финансова грамотност“.

Шиклър е част от движение, което тества обещанията и ограниченията на ChatGPT, който дебютира през ноември и донесе шокови вълни в Силициевата долина и отвъд нея заради необичайната си способност да създава мигновено убедителни текстове.

Към средата на февруари имаше над 200 електронни книги в магазина на Amazon Kindle, в които ChatGPT е посочен като автор или съавтор, включително „Как да пишем и създаваме съдържание с помощта на ChatGPT“, „Силата на домашната работа“ и стихосбирката „Ехо от вселената“. А броят им расте ежедневно. В Amazon дори има нов поджанр: Книги за използването на ChatGPT, написани изцяло от ChatGPT.

Но поради естеството на ChatGPT и факта, че много автори не разкриват, че са го използвали, е почти невъзможно да се разбере колко точно книги може да са написани с изкуствен интелект.

Появата на софтуера вече разтревожи някои от най-големите технологични фирми, подтиквайки Alphabet и Microsoft бързо да пуснат нови функции в Google и Bing, които включват изкуствен интелект.

Бързото възприемане на ChatGPT от потребителите стимулира огромна активност в технологичните среди, тъй като инвеститорите наливат средства в стартъпи, фокусирани в изкуствения интелект, и дават нова цел на технологичните фирми на фона на лошите новини за масовите съкращения. Microsoft, от една страна, получи голямо отразяване в медиите този месец относно своята иначе умираща търсачка Bing, след като демонстрира интеграцията ѝ с изкуствен интелект.

Но вече има опасения относно автентичността, защото ChatGPT се научава как да пише чрез сканирането на милиони страници вече съществуващи текстове. Експеримент на CNET с изкуствения интелект доведе до множество корекции и очевидно плагиатство, преди сайтът за технологични новини да спре използването му.