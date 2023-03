Питър Тийл: Свидетели сме на най-важния момент в технологиите след iPhone

Питър Тийл

Питър Андреас Тийл е роден във Франкфурт през 1967 г. Година по-късно родителите му Клаус и Сузане Тийл се преместват в САЩ. Клаус работи за американска консултантска компания в петролната индустрия, която го премества в Кливланд, център на американските расови вълнения. Родителите на Тийл стават убедени републиканци и се възхищават на президента Ричард Никсън.

Следващата месторабота на Тийл не би могла да бъде по-различна от тази в Кливланд през 1968 г.: Клаус Тийл работи в уранова мина в Намибия, тогава част от Южна Африка, държавата на апартейда. Питър Тийл, подобно на Мъск, учи в елитни училища само за бели. Репортерът на Bloomberg Макс Чафкин е написал чудесна биография на Тийл, „Противоречивият".

Той казва: „Беше самотно време." Питър бил особено „умен", играел шах, но бил отбягван от съучениците си. След две години и половина той се връща в САЩ. Там Тийл е тормозен, а в същото време най-добрият в класа си е избран за Most Likely to Succeed в годишника на завършването си. Тийл отива в Станфорд и завършва философия и право.

Тийл е основател на PayPal и Palantir и един от първите инвеститори във Facebook.