Netflix за първи път разкри кои са най-гледаните ѝ продукции

Данните са за първата половина на 2023 г.

Netflix е готова да сподели със света колко хора са гледали нейните продукции, пише Bloomberg.

Компанията официално публикува глобални данни за гледанията до средата на годината за всяко едно заглавие в нейната услуга. Това е първият път, в който Netflix прави това, но обещава вече да публикува редовни отчети.

Политическият трилър The Night Agent е най-гледаното заглавие в света през първата половина на 2023 г., като е гледано в продължение на общо 812,1 млн. часа, твърди Netflix. След него се нарежда вторият сезон на семейната драма Ginny & Georgia, както и южнокорейският сериал The Glory. Ginny and Georgia се радва на най-голяма аудитория, ако се вземат предвид всички сезони на шоуто.

Хитовите заглавия в Netflix за първото полугодие на 2023 г. Графика: Bloomberg L.P.

Данните на Netflix, най-подробните досега за която и да е стрийминг услуга, са публикувани след продължилата месеци битка между холивудските синдикати и големите студиа. Вледствие на стачките сценаристите и актьорите спечелиха повече компенсации за работата си в стрийминг платформите, а заплащането им отчасти зависи от разкриването на повече информация за гледанията на продукциите в САЩ от услуги като Netflix.

Сега компанията дава на всички – зрители, доставчици и конкуренти – по-задълбочен поглед върху това, което хората са гледали през първото полугодие в доклада, наречен „Какво гледахме: Доклад на Netflix за ангажираността“.

„През последните 16 години има една константа – хората искат повече данни за гледанията“, коментира съизпълнителният директор на Netflix Тед Сарандос по време на разговор с журналисти.

Липсата на прозрачност създаде „недоверие с времето“ сред творците, допълва той.

Години наред Netflix отказва да разкрие данни за аудиторията си, а други големи стрийминг услуги последваха примера ѝ. Творческата общност в Холивуд първоначално оцени това, че не е обект на рейтингите на Nielsen, които са добре познати от ефирните и кабелните телевизии.

Съвсем наскоро сценаристи и продуценти критикуваха Netflix, твърдейки, че крие данни за аудиторията, за да избегне плащането повече за най-успешните си продукции.

Данните, публикувани сега, обхващат повече от 18 хил. заглавия.