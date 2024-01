WSJ: Очаква се Байдън да обяви нови субсидии в подкрепа на производството на чипове

Безвъзмездните средства са част от Закона за чиповете, който има за цел да върне производството на полупроводници в САЩ

Очаква се администрацията на американския президент Джо Байдън скоро да обяви нови субсидии в подкрепа на производителите на чипове, включително Intel Corp. и Taiwan Semiconductor Manufacturing, като част от усилията на Вашингтон за привличане на повече производство, съобщава Wall Street Journal.

Безвъзмездните средства, които могат да бъдат отпуснати през следващите седмици, са част от Закона за чиповете, който има за цел да върне производството на полупроводници в САЩ и да противодейства на разрастващата се индустрия в Китай.

Досега на индустрията в САЩ е предоставена само скромна финансова подкрепа, като новите стимули ще бъдат много по-щедри, изтъква WSJ, цитирайки ръководители на компании от индустрията, запознати с преговорите.

Те очакват администрацията на Байдън да обяви отпускането на стимулите преди обръщението на държавни глава за състоянието на Съюза, насрочено за 7 март.

В списъка с бенефициенти за пакета могат да влязат още Micron Technology Inc., Texas Instruments Inc. и GlobalFoundries Inc.

Прогнозирани нови работни места, които ще бъдат добавени в американската индустрия за чипове. Източник: Асоциация на индустрията за полупроводници/WSJ

„Очевидно има стремеж да се финансират големите имена, преди нещата да започнат наистина да се нагряват“, коментира Уилям Райнхарт, старши сътрудник по технологии и иновации в American Enterprise Institute, мозъчен тръст.

Някои политици и представители на индустрията обаче се притесняват, че поради процеса на издаване разрешителни и други забавяния може да минат години, преди субсидираните от данъкоплатците фабрики да влязат в експлоатация.

Говорител на Министерството на търговията отказа да обсъди графика или размера на стимулите. „Това е процес, базиран на заслуги с трудни търговски преговори – наградите CHIPS ще зависят изцяло от това кои проекти ще подобрят икономическата и националната сигурност на САЩ“, изтъква говорителят.