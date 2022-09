Джеймс Рансъм: Превръщането на мобилното банкиране в услуга „личен асистент“ е в ход

Backbase Inc.

Backbase Inc е американска софтуерна компания. Фирмата е специализирана в разработването на софтуерни продукти за финансови и големи предприятия. Backbase Inc предлага менторски програми, внедряване, обучение и услуги по поддръжка. Анализаторите от Forrester, IDC, Aite, Omdia and Celent системно признават водещата позиция на Backbase и днес над 150 водещи финансови институции по целия свят са захранвани с Engagement Banking Platform на Backbase.