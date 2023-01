Д-р Джордж Хюлен: До края на първото тримесечие ще видим значително забавяне в паричното затягане

Coventry University

Началото на Coventry University датира от 1843 г., когато образователната институция носи името Coventry College of Design. През 1970 г. колежът се слива с Lanchester College of Technology и Rugby College of Engineering Technology, а крайният резултат носи името Lanchester Polytechnic.

Ланчестър идва от фамилията на пионера в автомобилната индустрия д-р Фредерик Ланчестър, а "политехнически" означава "имащ умения в много науки и изкуства".

През 1987 г. името отново се променя на Coventry Polytechnic, а в началото на 90-те години на миналия век университетът се създава съгласно законодателството на Обединеното кралство.