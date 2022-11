Зеленски:  Въпрос на време е руският терор да излезе извън границите на Украйна

Въпрос на време е руският терор да излезе извън границите на Украйна, коментира в своето вечерно обръщение украинският президент Володимир Зеленски. По-рано днес (15 ноември) Москва направи най-мащабния си ракетен обстрел над Украйна от началото на пълномащабната война досега, а две ракети паднаха на територията на Полша, в близост до границата с Украйна.

На този етап няма изявление на полските власти, че става въпрос за руски ракети, макар че медийни публикации потвърждават, че инцидентът е станал по време на масовия обстрел над територията на Украйна този следобед.

Русия се противопоставя на света, губи на бойното поле и тероризира всеки, до когото стигне, коментира инцидентът украинският държавен глава. "Удар на територията на НАТО с ракети... Това е руска ракетна атака срещу колективната сигурност! Това наистина е съществена ескалация и са необходими действия", каза той и предупреди, че подобна заплаха има и срещу Прибалтийските страни.

"Колкото по-дълго Русия се чувства безнаказана, толкова повече заплахи ще има за всеки, който може да бъде достигнат от руските ракети", категоричен е Зеленски. Но анализатори в Украйна се съмняват, че реално реакция на НАТО в този случай ще има. Малко вероятно е да става дума за умишлен обстрел към Полша - вероятно целта е или Лвов, или Яворовския военен полигон, който се намира в близост.

Руското Министерство на отбраната нарича съобщенията за падналите ракети в полските медии и институции "провокация" с цел ескалация на обстановката. От ведомството заявяват, позовавайки се на снимките в полските медии, че няма никакви следи от отломки от руски ракети.

Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг коментира, че е важно да бъдат събрани всички факти и обстоятелства по случая. Той разговаря с полския президент Анджей Дуда за инцидента, а след това написа в Twitter, че НАТО следи ситуацията и текат консултации между съюзниците. Очаква се разговор между Дуда и Джо Байдън.

Говорителят на полското правителство Пьотр Мюлер също заяви, че в момента се обсъжда активирането на чл. 4 от Договора за НАТО, който предвижда провеждането на консултации. Говорител на Съвета за сигурност на САЩ съобщи в Twitter, че Вашингтон работи с Варшава за изясняване на случая и към момента не може да бъде потвърдена информацията за ракетен удар.

