GM ще увеличи над шест пъти производството на електрически пикапи и SUV модели

Снимка: Bloomberg L.P.

General Motors Co. планира да увеличи над шест пъти производството на електрически пикапи и SUV модели през тази година спрямо предходните цели, съобщава Ройтерс, цитирайки информация, споделена с доставчиците на американски автомобилен концерн.

Главният изпълнителен директор на GM Мари Бара заяви пред инвеститорите миналата седмица, че компанията възнамерява да ускори производството на електрически превозни средства, като цели да достави 400 хил. електромобила в Северна Америка през 2022 и 2023 г. Тя не предостави подробности за това колко бързо ще нарасне темпът на производство.

Информацията, споделена с доставчиците, показва, че GM възнамерява да увеличи производството на електрически пикапи и SUV автомобили с батерии с марка Cadillac до общо 46 хил. броя през тази година в сравнение с предишния план за изграждане на едва 7000 електрически автомобили от тези видове.

Очаква се GM също да възобнови производството на своя Chevrolet Bolt, след като през миналата година се сблъска с мащабна сервизна акция, която блокира продажбите на модела.

„Както казахме, обявихме инвестиции в батерийни клетки и в производствени мощности за електромобили, което ще ни осигури капацитет от повече от 1 милион електрически автомобила в Северна Америка до края на 2025 г.“, посочва GM. „Вече имаме екипи, които работят за ускоряване на всички предстоящи пазарни дебюти на наши електромобили, като целта ни е да доставим 400 хил. такива превозни средства в Северна Америка през 2022 и 2023 г.“, добавят от компанията.

GM се е обърнал към доставчиците на компоненти за електрическите пикапи GMC Hummer EV да се подготвят за производство на 21 хил. такива превозни средства през тази година във Factory Zero, съоръжението на концерна в Детройт. Тази цел значително надхвърля предишната от 3800 превозни средства.

Производителят може да се похвали с поръчки за 59 000 пикапа GMC Hummer EV и съответните SUV версии. GM отчита и над 110 000 поръчки за електрическия Chevrolet Silverado, чието производство трябва да стартира през 2023 г.

В същото време доставчиците трябва да се съобразят и с повишените производствени цели за електрическия SUV Cadillac Lyriq. Според новата прогноза на GM производството на превозното средство ще достигне 25 хил. броя през тази година спрямо предишните очаквания за 3200 автомобила.

GM отговаря не само на потребителското търсене, но и на натиска на дългогодишния конкурент Ford Motor Co. Ford заяви, че планира да разшири производствения си капацитет за електромобили до 600 000 броя годишно до 2023 г. Компанията вече започна да доставя своите електрически микробуси Transit от началото на тази седмица и планира да пусне в продажба тази пролет дългоочаквания пикапа F-150 Lightning.

Междувременно лидерът на пазара на електрически превозни средства Tesla Inc. се готви да въведе в търговска експлоатация своя нов завод в Тексас. Стартъпите Rivian Automotive Inc. и Lucid Group Inc. също увеличават производството своите електромобили, за да отговорят на мащабните стратегии на традиционните автомобилни концерни.

