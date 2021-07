Ударът по образователния сектор изпрати китайските акции до нови дъна

Снимка: Bloomberg L.P.

Китайските частни образователни компании от години са любимци на инвеститорите от Ню Йорк до Шанхай, изграждайки индустрия за 100 млрд. долара на гърба на най-голямата и може би една от най-конкурентните образователни системи в света.

Сега те се оказаха в епицентъра на правителствените опити на Китай за затягане на контрола върху технологичните гиганти в страната.

В понеделник разпродажбите на акции на китайски образователни компании изпратиха силна ударна вълна към капиталовия пазар в страната на фона на все по-затегнатите мерки на Пекин за контрол в сектора, съобщава Bloomberg.

Силни понижения има на водещите индекси както в континентален Китай, така и на борсата в Хонконг. Минути преди 10 ч. българско време Shanghai Composite се свива с 2,5%, а Shenzhen Component - с 2,8%. От своя страна Hang Seng Index изтрива 3,2%, а CSI 300 – 3,4%.

Китайските регулатори публикуваха в събота реформи, които фундаментално ще променят бизнес модела на частните образователни компании, тъй като Пекин иска да въведе нов ред в сектор, чийто контрол според властите е поет „от капитала“. В рамките на новите регулации се забранява на фирми, които преподават по учебната програма, да изкарват от това печалба, да набират капитал или да стават публични. Разпродажби имаше още в петък, когато се появи изтекла информация за готвените промени.

Акциите на New Oriental Education & Technology Group Inc. потъват с над 40% в понеделник, увеличавайки спада от 41% в петък. Компанията вече предупреди, че новите регулации ще имат съществено неблагоприятни ефекти върху нея. Книжата на Koolearn Technology Holding Ltd. пък се разделят с 31%, като са най-поевтиняващите в технологичния индекс Hang Seng Tech, който изтрива 5,6%, след като по-рано бе надолу със 7,1% - най-големият му спад в историята. При China Maple Leaf Educational Systems Ltd. поевтиняването на акциите достига 8,5%.

„Най-лошият сценарий стана реалност“, коментират анализатори на JPMorgan, според които не е сигурно дали засегнатите компании ще могат да останат публични. „Не е ясно какво ниво на преструктуриране трябва да претърпят компаниите с новия режим и, по наше мнение, това прави тези акции на практика невъзможни за инвестиция“, допълват те.

От началото на годината пазарната оценка на китайските акции в образователния сектор се понижава с над 100 млрд. долара, като само намаляването при TAL Education Group и New Oriental е общо 65 млрд. долара, показват данни, обобщени от Bloomberg.

Последните реформи са поредната стъпка в безпрецедентна поредица регулаторни затягания на сектора от страна на Пекин. Действията са част от по-мащабните мерки за намеса на правителството в индустрии като технологиите и недвижимите имоти като цяло.

„Като цяло настроението е настина лошо сега“, коментира Джаксън Уонг, директор на звеното за управлние на активи на Amber Hill Capital Ltd. „Рагулациите в образователния сектор бяха безпрецедентни и са наистина негативни за пазара като цяло“, допълва той.

По статията работиха: Елена Илиева, редактор Десислава Попова