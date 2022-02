Финландия също затваря въздушното си пространство за руски самолети

Финландия е поредната държава в Европа, която затвори небето си за руски самолети, съобщи тази нощ министърът на транспорта на страната Тимо Харака, цитиран от Ройтерс.

Междувременно германската телевизия ARD обяви, че като следваща мярка целият Европейски съюз (ЕС) ще затвори въздушното си пространство за руски самолети. Това може да стане на извънредната среща на външните министри на ЕС, която ще се състои днес.

Засега няма западноевропейска членка на блока, която да е затворила въздушното си пространство за руски самолети.

Великобритания първа забрави излитане, кацане и преминаване през въздушното си пространство на руски самолети. Последваха Чехия, Полша, България, Естония, Литва, Латвия, Румъния и Словения.

През нощта руските войски са осъществили ракетна атака срещу петролна база в село край град Василков, Киевска област. Пожарът се вижда на десетки километри, вкл. и от Киев.

russian troops destroyed a commercial oil base near Vasylkiv. This is ecological catastrophe not only for Ukraine, but also for the all #Europe #StopRussia #StopRussianAggression #Ukraine pic.twitter.com/PnVr3ezoH4

