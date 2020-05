Топ съветник на Борис Джонсън е нарушавал мерките на правителството

Топ съветникът на британския премиер Борис Джонсън Доминик Къмингс няколко пъти е нарушил правилата на британското правителство, пишат в неделя Sunday Mirror и Observer, позовавайки се на очевидци. Вследствие на разкритията отново се засилват призивите за оставката на съветника.

Британският премиер обаче не се трогва от това. Джонсън застава зад съветника си, става ясно от съобщение на Даунинг Стрийт. Доминик Къмингс е действал „отговорно, закономерно и почтено" и не по-различно от всеки друг баща. За момента оставка не се обмисля неговата оставка, поясняват от правителството.

Въпреки това той е проблематичен за Джонсън, в края на краищата Къммингс е най-влиятелният съветник на премиера и това не е първият път, в който 48-годишният политически консултант попадна с негативни заглавия в медиите заради неортодоксалното си поведение. Но подходът на Къмингс към кризата вероятно ще доведе до по-нататъшен спад в готовността на британците да следват ограниченията.

Премиерът Борис Джонсън обеща на своя съветник „пълна подкрепа“ в началото на съботния ден,. Но и без това противоречивият Къммингс попада все по-често под силна критика. Лидерът на Шотландската национална партия SNP Иън Блекфорд поиска той да бъде изгонен. „Ясно е, че Борис Джонсън трябва да уволни Доминик Къмингс", написа той в Twitter. Още по темата Прекалената увереност на Борис Джонсън остави Великобритания без капитан



През уикенда дори депутати от консервативната правителствена партия се присъединиха към исканията за оставка: „Преди Доминик Къмингс да навреди допълнително на Великобритания, правителството, премиера, нашите институции или консервативната партия, той трябва да си иде", заяви известният депутат Стив Бейкър. „Стига!"

Неговият съпартиец Дамиан Колинс критикува още по-ясно правителствения съветник: „Доминик Къмингс е показал няколко пъти в миналото, че правилата не важат за него“, написа в Twitter Колинс в неделя сутринта. "Правителството ще бъде по-добре без него." A неговият колега Саймън Хуър също написа в социалната мрежа "Като се има предвид щетите, които господин Къмингс нанася на репутацията на правителството, той трябва да помисли за позицията си".

It is clear that @BorisJohnson must sack Dominic Cummings. When the PMs top advisor ignores the Governments instruction to the public not to engage in non essential travel he has to leave office. Immediately. https://t.co/4u5ptD7S9c