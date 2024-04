Китайски компании се възползват от нелегални методи, за да се разплащат с руски контрагенти

Мениджъри обмислят свиване на бизнеса си с Русия заради бавния процес по събиране на плащанията и риска от вторични американски санкции

Производител на електроуреди от южен Китай се затруднява да доставя продуктите си до Русия не поради някакви проблеми с джаджите, а защото големите банки в страната ограничават плащанията заради опасенията около американските санкции срещу Русия. За да уреди плащанията за своите електрически стоки, базираната в Гуангдун компания обмисля използването на валутни брокери, активни по границата на Китай с Русия, казва пред Ройтерс основателят на компанията Уан, който е поискал да бъде идентифициран само с фамилията си.

САЩ и международните партньори на страната наложиха санкции на Русия заради войната в Украйна през 2022 г. Сега заплахата от разширяването им към банките в Китай - държава, която Вашингтон обвинява в подкрепа на военните усилия на Москва, охлажда сектора на финансите, който обслужва и невоенната търговия между Русия и Китай.

Това представлява нарастващ проблем за малките китайски износители, казват пред агенцията запознати със ситуацията търговски и банкови източници, пожелали анонимност.

Тъй като големите банки в Китай се оттеглят от финансирането на сделки, свързани с Русия, някои китайски компании се обръщат към малки банки на границата и на практика подземни канали за финансиране – например към парични посредници или пък забранените криптовалути, според източниците на Ройтерс.

Други се оттеглят изцяло от руския пазар.

„Бизнес просто не може да се прави законно, ако се разчита само на официалните канали“, коментира Уан, като допълва, че на банките им трябват месеци, за да осъществят плащания към Русия. Това го принуждава да се обърне към неортодоксалните платежни канали или го грози свиване на бизнеса.

Мениджър на голяма държавна банка, с която Уан е работил преди, му е казал, че има опасения от евентуални американски санкции заради сделките с Русия. Банкер от една от китайските топ 4 банки допълва, че контролът върху свързаните с Русия бизнеси се затяга, за да си гарантира кредиторът, че ще избегне риска от санкции и „ненужни неприятности“.

„Трансакциите между Китай и Русия все повече ще минават през подземни канали“, казва пред Ройтерс ръководителят на търговска организация в югоизточна китайска провинция, която представлява китайския бизнес с руски интереси. Той предупреждава обаче, че тези методи носят значителни рискове.

Извършването на плащания в криптовалута, което е забранено в Китай от 2021 г., може да е единствената опция, коментира и базиран в Москва руски банкер, тъй като „е невъзможно да се премине през KYC (know-your-customer) [проверка] в китайски банки, без значение големи или малки“.

От Ройтерс отбелязват, че не могат да определят в каква степен трансакциите се изместват от големите банки към по-неясни методи.

Китайското външно министерство не е запознато с практиките, описани от бизнесмените, или проблеми при уреждане на плащания чрез големи китайски банки, коментирал е говорител на ведомството пред агенцията, като е насочил въпросите към "съответните органи". Народната банка на Китай и Националната администрация за финансово регулиране - регулатора на банковия сектор в страната, не са отговорили на запитванията на агенцията за коментар.

Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен, след среща с китайския първи дипломат Уан И в Пекин в петък, коментира, че е изразил „сериозна загриженост“, че Пекин „задвижва бруталната агресивна война на Русия срещу Украйна“. Посещението му, което включваше среща и с президента на Китай Си Дзинпин, е последната от поредица от стъпки, които смекчиха ожесточеността в отношенията между най-големите икономики в света.

Въпреки че официални лица предупреждават, че САЩ са готови да предприемат действия срещу китайски финансови институции, които улесняват търговията със стоки с двойно гражданско и военно приложение, както и че предварително са обсъждани санкции срещу някои китайски банки, американски служител коментира пред Ройтерс, че Вашингтон все още няма план за официално налагане на такива мерки. Говорител на китайското външно министерство посочва пред Ройтерс: "Китай не приема никакви незаконни, едностранни санкции. Нормалното търговско сътрудничество между Китай и Русия не подлежи на прекъсване от трета страна“.

Говорител на Държавния департамент на САЩ, попитан за констатациите на Ройтерс, че китайските банки ограничават плащанията от/към Русия, коментира: „Подхранването на отбранителната промишлена база на Русия не само застрашава сигурността на Украйна, но и сигурността на Европа. Пекин не може да постигне по-добри отношения с Европа, докато подкрепя най-голямата заплаха за европейската сигурност от края на Студената война“.

Блинкен е дал ясно да се разбере, че "осигуряването на трансатлантическа сигурност е основен интерес на САЩ", посочва още говорителят на Държавния департамент. „Ако Китай не се заеме с този проблем, САЩ ще го направят“, допълва говорителят.

Почти всички големи китайски банки са спрели сетълменти от Русия от началото на март, казва мениджър на голяма публична компания за електроника от Гуандун. Някои от най-големите държавни кредитори отчитат спад в бизнеса, свързан с Русия, като обръщат скока на активите след руската инвазия в Украйна.

Сред голямата четворка China Construction Bank отчита спад от 14% на активите на руския си филиал през миналата година. Agricultural Bank of China регистрира 7% намаление, според последните документи на банката. За разлика от тях обаче Industrial and Commercial Bank of China - най-големия кредитор в страната, реализира 43% ръст на активите на руското си подразделение. Bank of China, четвъртият по големина кредитор, не е публикувал разбивка на данните.

Четирите банки не са отговорили на искания за коментар относно техния руски бизнес или въздействието върху китайските компании.

Някои малки банки в североизточен Китай по протежение на руската граница все още могат да осъществяват плащания, но това поражда други затруднения. Китайски бизнесмени се оплакват, че се редят на опашка от месеци, за да открият сметки в такива финансови институции. Химическа и машинна компания от провинция Дзянсу например е чакала три месеца да открие сметка в Jilin Hunchun Rural Commercial Bank. Обажданията на Ройтерс до банката за коментар са останали без отговор.

Bank of China е блокирала плащания от руски клиенти към същата фирма от февруари, казва източник от компанията с фамилия Лиу, който не желае да се идентифицира със собственото си име. Банков служител допълва, че фирмите, които изнасят тежко оборудване, са изправени пред по-строг преглед при получаване на плащания.

Мениджърът на споменатата по-горе публична компания от Гуандун добавя, че фирмата е открила сметки в седем банки от миналия месец, но никоя не се е съгласила да приема плащания от Русия. „Отказахме се от руския пазар“, допълва мениджърът. „В крайна сметка не получихме повече от 10 млн. юана (1,4 млн. долара) плащания от руска страна и просто се отказахме. Процесът по събиране на плащанията е изключително досаден“, казва той.

И други мениджъри обмислят свиване на дейността си с Русия заради бавния процес по събиране на плащанията, който не е добър за управлението на ликвидността на компаниите, и заради неизвестността от бъдещето.