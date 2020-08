Wirecard ще съкрати 730 работни места в разгара на процедурата по несъстоятелност

Снимка: Bloomberg L.P.

Wirecard AG ще съкрати повече от половината от персонала си, или около 730 работни места, и ще направи други „мащабни съкращения“, за да запази парични средства, след като съдът в Мюнхен започна процедура по несъстоятелност срещу германската компания за разплащания.

В изявление във вторник съдът определи адвокат Майкъл Джаф за постоянен администратор по несъстоятелност. Настоящият надзорен съвет ще предаде контрола си върху компанията и може да подаде оставка, информира Bloomberg.

Около 570 служители, включително 350 в неплатежоспособните предприятия на Wirecard, ще останат на работа, каза Джеф. Договорите на управителния съвет ще бъдат прекратени.

„Икономическата ситуация на Wirecard AG беше и е изключително трудна предвид липсата на ликвидност и известните скандални обстоятелства“, казва Джеф и добави: „Обичайните мерки за преструктуриране и коригиране на разходите следователно не са достатъчни, тъй като такава ситуация на големи загуби не е възможна в производството по несъстоятелност“.

Wirecard е в центъра на разрастващ се спор относно своите счетоводни и бизнес практики, който повдига въпроси относно регулаторите и одиторите, които трябваше да имат надзор над fintech компанията. Компанията подаде молба за несъстоятелност през юни, след като призна за липсата на 1,9 милиарда евро (2,2 милиарда долара) от отчетените й средства. Прокурорите заявиха, че бившите ръководители са знаели за огромни загуби още през 2015 г.

Компанията започна да разпродава активи, за да се разплаща с кредиторите. Миналата седмица Wirecard се съгласи да продаде бразилския си бизнес на дъщерно дружество на PagSeguro Digital Ltd., а британският бизнес постигна принципно споразумение за продажба на някои активи на Railsbank Technology Ltd. Процесът на продажба на дъщерното дружество Wirecard North America Inc. също напредва добре, каза администраторът по несъстоятелност във вторник.

Първото събрание на кредиторите ще се проведе на 18-и ноември.

По статията работи: Радостина Ивчева