Мъск активира Starlink в Украйна в отговор на призив за помощ

Милиардерът Илон Мъск обяви в събота, че сателитната широколентова услуга Starlink на неговата компания SpaceX е била активирана в Украйна, след като държавен служител от Киев призова технологичния титан да предостави станции на страната, нападната от Русия.

"Услугата на Starlink вече е активна в Украйна", написа в Twitter Мъск, добавяйки, че "още терминали са на път".

Съобщението му беше публикувано около 10 часа, след като украинският министър на цифровата трансформация Михайло Фьодоров призова Мъск да предостави услугите на Starlink на Украйна, след като тя беше нападната от съседна Русия.

"Докато вие се опитвате да колонизирате Марс - Русия се опитва да окупира Украйна! Докато вашите ракети успешно кацат от космоса - руските ракети атакуват украински цивилни граждани! Ние ви молим да предоставите на Украйна станции на Starlink", написа Фьодоров в обръщение към Мъск в Twitter.

Той също така призова милиардера "да се обърне към здравомислещите руснаци, за да се изправят" срещу нахлуването на тяхното правителство в Украйна.

@elonmusk, while you try to colonize Mars — Russia try to occupy Ukraine! While your rockets successfully land from space — Russian rockets attack Ukrainian civil people! We ask you to provide Ukraine with Starlink stations and to address sane Russians to stand.