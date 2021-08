Китайската промишленост и потребление не отговориха на очакванията

Снимка: Bloomberg LP

Икономическата активност на Китай се забави повече от очакваното през юли, след като новите огнища на коронавируса добавиха нови рискове за възстановяването, което вече беше засегнато от наводненията и намаляващото глобално търсене.

Всички основни данни не отговориха на прогнозите: продажбите на дребно се увеличиха с 8,5% през юли спрямо година по-рано, докато икономистите очакваха ръст от 10,9%. Промишленото производство нарасна с 6,4% спрямо средната оценка за увеличение от 7,9%; инвестициите в дълготрайни активи нараснаха с 10,3% през първите седем месеца на годината при прогноза за 11,3%. В същото време безработицата се повиши до 5,1%, предава Bloomberg.

Забавянето на Китай увеличава признаците за забавяне и на глобалното възстановяване. Потребителското доверие в САЩ спадна в началото на август до най-ниското ниво от почти десетилетие, тъй като американците станаха все по-загрижени за перспективите на икономиката, инфлацията и скорошния скок на случаите на коронавирус. Данните в реално време вече показват, че икономиките на Азия поемат удар, тъй като потребителите ограничават разходите, а веригите на доставки са нарушени.

„Данните от юли показват, че икономиката губи скорост много бързо“, казва Реймънд Йонг, главен икономист за Велик Китай в Australia and New Zealand Banking Group. „Възобновяването на делта варианта също добавя допълнителен риск към дейностите през август“.

На сравнима двугодишна база, която премахва статистическите изкривявания от миналогодишните ограничения заради пандемията, данните показват забележимо забавяне в Китай.

Новите огнища на вируса в Китай, най-големи от миналата година насам, тежат на икономическото възстановяване, което вече започна да се забавя през втората половина на годината. Въпреки че абсолютните цифри на новите случаи са малки в сравнение с други държави като САЩ, новите случаи в Китай от средата на юли предизвикаха още един кръг от целенасочени блокирания, ограничаване на пътуванията и масови тестове в цялата страна.

Потреблението, особено на услугите, страда заради целевите блокирания. Властите започнаха да затварят туристически обекти, да отменят културни събития и полети през пиковия празничен сезон, за да ограничат огнищата на вируса.

Агресивните действия на правителството за постигане на целта с нулеви случаи на Covid-19 могат да се окажат скъпи в икономически план. Финансови институции като Nomura Holdings Inc., Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co. вече намалиха прогнозите си за растеж за третото тримесечие и цялата година. Правителството си постави скромна цел за растеж от над 6% за тази година.

