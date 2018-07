Екипът на Мъск е предложил помощ за спасяването на децата в пещерата в Тайланд

Представители на Илон Мъск водят преговори с властите в Тайланд за оказването на помощ при спасяването на футболния отбор от момчета, който е блокиран в пещера, обяви говорител на милиардера, цитиран от Bloomberg.

Компаниите на Мъск могат да помогнат като се опитат да установят съвсем точно локацията на момчетата, използвайки технологии на Space Exploration Technologies или на Boring Co., да изпомпват вода от пещерата или да предоставят големи батерии, известни като Powerwalls на Tesla, посочва говорителят. Не е ясно дали тайландските власти ще приемат офертата.

Boring Co has advanced ground penetrating radar & is pretty good at digging holes. Don’t know if pump rate is limited by electric power or pumps are too smal. If so, could dropship fully charged Powerpacks and pumps.