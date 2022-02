Свързаният с Тръмп сайт Rumble иска да привлече Джо Роугън

Rumble, уебсайт в стила на YouTube, който е популярен сред консерваторите в Съединените щати, е предложил 100 млн. долара на Джо Роугън за период от четири години за всичките му предавания. Това се случва само дни, след като подкастърът се извини за използването на расистки обиди в своето предаване, предава Ройтерс.

Същевременно Роугън е критикуван, че разпространява дезинформация за Covid-19 в шоуто си в Spotify, след като музикантите Нийл Йънг и Джони Мичъл изтеглиха съдържанието си от стрийминг платформата в знак на недоволство.

Случилото се накара Spotify да добави „препоръка за съдържанието“ към всеки епизод, включващ обсъждане на Covid-19, след като учени и медицински експерти призоваха платформата да попречи на Роугън да разпространява лъжи.

„Скъпи Джо, ние сме с теб, с твоите гости и твоя легион от фенове, в желанието ни за истински разговор“, пише главният изпълнителен директор на Rumble Крис Павловски в имейл до Роугън, който беше публикуван и в профила на Rumble в Twitter.

„Какво ще кажеш да прехвърлиш всичките си предавания в Rumble – както старите, така и новите, без цензура, за 100 млн. долара за четири години?“, гласи още текстът.

Hey @joerogan, we are ready to fight alongside you. See the note from our CEO @chrispavlovski... pic.twitter.com/G7ahfNNjtP