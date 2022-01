Ford изостава единствено от Tesla при продажбите на електромобили в САЩ

Снимка: Bloomberg L.P.

Американският автомобилен концерн Ford Motor Co. се изкачи на второ място през 2021 г. при продажбите на електрически превозни средства в САЩ, изоставайки единствено от Tesla Inc. Производителят от Детройт е подкрепен от силното пазарно представяне на модела Mustang Mach-E, съобщава Bloomberg. По този начин Ford успява да изпревари своя основен конкурент General Motors Co., чийто Chevrolet Bolt се сблъска с мащабна сервизна акция.

Ford успя да продаде 27 140 броя Mach-E през 2021 г., като това е първата пълна година на модела. Автомобилният производител наскоро заяви, че утроява производството в мексиканския завод, който произвежда електромобила. Във вторник Ford обяви, че удвоява производството на своя електрически пикап F-150 Lightning, който трябва да бъде пуснат в продажба тази пролет.

През декември продажбите на леки превозни средства на Ford се свиха със 17,2%, тъй като продажбите на пикапи от серия F, най-доходоносният продукт на концерна, се понижиха с 15,7%.

За годината Ford отчита продажби от 1,9 милиона превозни средства, падайки на трето място в рамките на САЩ след General Motors и новия лидер Toyota Motor Corp. Въпреки това Ford отбеляза, че отчита най-високите продажби сред американските автомобилни производители през четвъртото тримесечие, подпомогнат от пазарния дебют на малкия пикап Maverick.

„Ford завърши годината силно като единственият автомобилен производител в САЩ, който достигна прага при продажбите от половин милион броя през четвъртото тримесечие“, заяви Андрю Фрик, ръководител на продажбите във Ford в САЩ.

General Motors спря производството на Bolt за последните два месеца на годината, тъй като работеше по отстраняване на дефект, който може да възпламени батерията. Консултантската фирма LMC Automotive очаква General Motors да си възвърне второто място, въпреки че главният изпълнителен директор на Ford Джим Фарли твърди, че компанията му ще набере преднина с пускането в продажба на F-150 Lightning.

По статията работи: Аспарух Илиев