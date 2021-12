Понижената смъртност заради мръсния въздух говори за спад на емисиите при колите

Снимка: Kuni Takahashi/Bloomberg

Транспортът е една от най-замърсяващите индустрии, която допринася значително за влошаването на качеството на въздуха по света, допринасяйки и за затоплянето на атмосферата. Associated Press съобщи че изследователи от Харвардския университет са установили, че смъртните случаи в САЩ, свързани със замърсяването на въздуха, са спаднали от 27 000 броя през 2008 г. на 19 800 през 2017 г. поради спада при емисиите от превозни средства. Ключов момент за този период е появата и последвалия възход на електрическите превозни средства. През 2017 г. Tesla тепърва започва да се налага на пазара, докато Nissan се бие по гърдите със своя Leaf. По-добрата горивна ефективност и налагането на хибридните превозни средства също изиграват важна роля, пише Clean Technica.

Проучването, публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences, установява, че ако превозните средства са продължили да генерират нивата на замърсяване на въздуха от 2008 г. през този период от време, общият брой на смъртните случаи през 2017 г. трябва да бъде 2,4 пъти по-голям от реалния (48 200 смъртни случаи, или 74% увеличение, а не отчетените 19 800 броя).

Проучването подчертава, че регулациите при замърсяването на въздуха са допринесли за тази редукция, но отбелязва, че емисиите от превозни средства все още са проблем на климата и здравеопазването.

Проучването използва комбинация от противоположни сценарии, най-новите епидемиологични доказателства и подробен анализ на скорошните ползи за здравето, свързани с промените в отделяните фини прахови частици (PM2.5) и ползите за климата от намаляването на емисиите на парникови газове по пътищата през този период.

Експертите също така подчертават, че последиците за човешкото здраве от замърсяването на въздуха от транспортната индустрия все още са огромен проблем и те също продължават да допринасят за нарастващата климатична криза. През годините емисиите на парникови газове от транспорта са се увеличили и те са отговорни за 28% от емисиите на парникови газове в САЩ през 2018 г.

Освен това 83% от парниковите газове от транспорта през 2018 г. идват от превозни средства, а 70% от тези емисии се генерират от леки автомобили.

Въпреки че енергийната ефективност при леките превозни средства се е увеличила, намалявайки емисиите на парникови газове на километър, общото им въздействие върху климата се е увеличило с ръста в часовете на шофиране.

Всъщност основен фактор при спада на емисиите е тежкотоварният транспорт.

Експертите оценяват социалните разходи на емисиите по пътищата през 2017 г. Това е сумата от паричните щети от смъртността, причинена от PM2,5 и щетите от изменението на климата. Сумата тук възлиза на 260 милиарда долара. Добрата новина е, че тя е по-малка в сравнение с това, което би могла да бъде, ако превозните средства все още отделят емисии на ниво от 2008 г. При този сценарий сумата ще бъде 530 млрд. долара.

Проучването също така подчертава, че има ясна нужда от по-нататъшно подобряване на защитата на човешкото здраве и климата. Резултатите показват това, както и необходимостта от по-строги политики.

Експертите също така посочват, че леките коли са отговорни за по-голямата част от щетите върху човешкото здраве и климата, така че фокусирането върху тези превозни средства би помогнало за подобряване на ситуацията.

