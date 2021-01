Производител на електрически автобуси планира да излезе на борсата

Снимка: Michael Nagle/Bloomberg

Производителят на електрически автобуси Proterra Inc. се е съгласи да излезе на борсата чрез сливане с компанията със специално предназначение (SPAC) ArcLight Clean Transition Corp., съобщава Bloomberg.

415 млн. долара от сделката ще бъдат осигурени от инвеститорите Daimler Trucks, Franklin Templeton, Fidelity Management & Research Co., както и средства от BlackRock и др., споделят от Proterra.

Очаква се сделката да приключи през първата половина на годината след одобрение от страна на акционерите в ArcLight Clean.

Сливането на Proterra със SPAC е поредното подобно събитие от сектора на електрическите превозни средства, след като в понеделник подобно действие обяви Lucid, а преди нея и Faraday.

Идеята на тези компании е да се конкурират успешно с лидера в сегмента Tesla Inc., като направят това чрез листване на борсата посредством сливане със SPAC.

Т.нар. компании с празен чек са предпочитан метод на стартъпите от сектора на електромобилите да станат публични дружества, като само през 2020 г. SAPC успяват да наберат 79,2 млрд. долара от финансиране, превръщайки се в един от най-големите сегменти на първични публични предлагания (IPO).

След като стана ясно, че американският стартъп Faraday се намира в процес на преговори да стане публично дружество чрез сливане с Property Solutions Acquisition Corp., същото обяви и компанията Lucid Motors, която преговаря с Churchill Capital Corp IV.

Proterra доставя системи от батерии на производителите на търговски превозни средства, произвежда оборудване за автобуси и предлага решения за управление на енергията. Тя е произвела и доставила системи за батерии от над 300 мегаватчаса, повече от 550 тежкотоварни електрически автобуса и е инсталирала зарядни станции с общ капацитет от 54 мегавата.

Компанията заяви, че е генерирала 193 милиона долара очаквани приходи през 2020 г.

След приключване на сделката с ArcLight Clean Proterra очаква да разполага с 825 милиона долара кеш за финансиране на инициативи в растеж, включително в научноизследователска и развойна дейност и разширяване на програмата за производство на батерии от следващо поколение.

Финансовите съветници на Proterra по сделката са Bank of America Securities и Morgan Stanley, докато тези на ArcLight C са Barclays Plc и Citigroup Inc.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Елена Илиева