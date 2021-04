Suzuki спира производството в две фабрики в Япония заради дефицита на чипове

Снимка: Bloomberg L.P.

Автомобилният концерн Suzuki Motor временно ще спре производството в два от своите три завода в Япония поради недостига на полупроводници, съобщава Nikkei Asia Review. Това е поредният знак за нарастващите опасения в индустрията, свързани с нарушените доставки при чиповете.

Решението на компанията е тясно свързано с дефицита на автомобилни чипове, което се отразява върху производствената ѝ дейност.

Suzuki ще спре производството в понеделник (5 април) в своите две фабрики в префектура Шизуока. Това е първият път, когато производителят преустановява дейност заради липсата на полупроводници.

"Засега Suzuki не планира да намали (планираното) производство", тъй като ще експлоатира фабриките по време на празници, за да компенсира спирането.

Заводът в Сагара произвежда автомобили като Swift и Solio, докато фабриката в Косай сглобява т.нар. кай мини коли, включително Jimny.

Вътрешното производство на леки автомобили на Suzuki възлиза на 940 000 автомобила през фискалната година, приключила през март 2020 г. Двете фабрики в Шизуока са отговорни за около 80% от производството на автомобилния концерн.

В края на март Hyundai обяви, че планира да спре временно производството в своя завод в Улсан, най-голямата фабрика за сглобяване на коли в света, между 5 и 13 април заради глобалния недостиг на чипове.

Преди това Honda Motor Co Ltd. и най-голямата американска автомобилна компания General Motors Co. обявиха, че фабриките им в Северна Америка ще останат затворени или ще работят с намален капацитет през следващите седмици, като посочиха недостига на чипове като една от причините.

