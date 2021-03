Най-големият автомобилен завод в света спира работа заради недостига на чипове

Снимка: Yen Duong/Bloomberg

Южнокорейският автомобилен концерн Hyundai Motor Co. планира временно да спре производството в своя завод в Улсан между 5 април и 13 април заради глобалния недостиг на чипове, съобщава Ройтерс.

Засегнатата фабрика „Улсан 1“, която е най-голямото съоръжение за сглобяване на автомобили в света, разполага с годишен производствен капацитет от 311 000 превозни средства, като там се сглобяват още Kona Electric и Ioniq 5, посочва местната медия Korea Economic Daily.

За момента от Hyundai не потвърждават новината.

Korea Economic Daily съобщава, че производството в завода се спира поради проблеми с доставките на чипове.

Подчертавайки негативното влияние на кризата с полупроводниците, Hyundai, който доскоро оставаше почти невредим от дефицита заради наличните запаси от чипове, се превърна в поредния автомобилен производител, който спира производството поради недостига.

Миналата седмица японският концерн Honda Motor Co Ltd. и най-голямата американска автомобилна компания General Motors Co. обявиха, че фабриките им в Северна Америка ще останат затворени или ще работят с намален капацитет през следващите седмици, като посочиха недостига на чипове като една от причините.

Съвпадение на редица фактори, включително временното преустановяване на операциите, както и ръстът в търсенето на телефони, таблети и лаптопи, доведе до глобалния недостиг на чипове, който разтърси сектора на потребителската електроника и автомобилната индустрия през декември.

В петък друг голям южнокорейски индустриален гигант предупреди за щетите, които дефицитът на чипове може да причини на глобалните вериги на доставка. Samsung Electronics Co. обяви, че може да отложи пускането на втория си флагман при смартфоните през тази година заради липсата на компоненти.

През последните седмици доставчици за автомобилната индустрия като Continental, Renesas Electronics и Innolux също предупредиха за по-дълъг от очакваното дефицит на чипове.

Производители на чипове като Samsung и TSMC са в челните редици на глобалните усилия за справяне с недостига при доставките. Дефицитът затвори автомобилни заводи по целия свят, а сега застрашава доставките и на други продукти.

В четвъртък китайският стартъп Nio Inc. обяви, че временно ще спре производството на електромобили в една от своите фабрики в провинция Анхуей заради недостига на полупроводници. Така Nio се превръща в първия голям китайски автомобилен концерн, който е притиснат от дефицита. Заводът на Nio в столицата на провинцията Хъфей ще преустанови работа за пет работни дни, считано от 29 март, предупреждават от компанията.

В средата на март шведският автомобилен концерн Volvo заяви, че спира производството си в Китай и САЩ за определени дни през март поради глобалния недостиг на полупроводници.

„Очакваме ситуацията да стане критична през второто тримесечие и поради това решихме да предприемем мерки за свеждане до минимум на въздействието върху производството, като ежедневно работим за подобряване на ситуацията", става ясно от изявление на Volvo.

