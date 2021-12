Uber ще продава дела си в Didi, оплаква се от липсата на прозрачност в Китай

Снимка: Bloomberg L.P.

Американската компания за споделено пътуване Uber Technologies Inc. планира да продаде своите дялове в нестратегически активи, включително притежаваните от нея акции в базирания в Пекин конкурент Didi Global Inc., заяви пред Ройтерс нейният главен изпълнителен директор, който също описа китайския пазар като труден и с малка прозрачност.

Uber се оттегли от Китай през 2016 г., тъй като изгаряше повече от милиард долара кеш годишно заради ценова война с Didi. В крайна сметка компанията продаде своите операции в Китай на своя местен съперник в замяна на дял в него, припомня Ройтерс. Uber притежава 12,8% от Didi.

„Не вярваме, че нашият дял в Didi е стратегически. Те са конкурент, Китай е доста трудна среда с много малко прозрачност“, изтъква главният изпълнителен директор на Uber Дара Косровшахи по време на онлайн разговор с анализатор на UBS.

Косровшахи посочи, че компанията все пак не бърза да продава акциите. „Това са такъв вид залози залози, които гледаме да осребряваме разумно с течение на времето“, добавя той.

Според него много от компаниите, в които Uber има дял, наскоро са станали публични и все още са обект на период на блокиране – ситуация, в която инвеститорите не могат да продават акции по време на листване - добавяйки, че Uber ще продължи да държи някои дялове по стратегически причини.

Косровшахи също така каза, че миналата седмица Uber е отчела най-силната си седмица по отношение на брутните резервации при операциите за споделено пътуване и доставка на храна.

Като цяло броят на споделените пътувания остава с около 10% под нивата отпреди пандемията от коронавирус, каза още Косровшахи.

Инвестициите на Uber в други компании възлизат на 13,1 млрд. долара, от които 4,1 млрд. долара са в Didi.

Някои инвеститори се опасяват, че Uber изпраща сигнал на пазара с тези инвестиции, че дяловете в други компании са по-привлекателни от влагането на освободен капитал в собствените си операции.

В началото на ноември Uber за първи път отчете коригирана печалба от 8 млн. долара преди лихви, данъци и амортизация през трите месеца, приключили на 30 септември. Преди това Uber прогнозираше резултати между загуба от 25 млн. долара и печалба от 25 млн. долара.

Uber и нейният конкурент в САЩ Lyft Inc. са подложени на натиск да реализират печалба след години на загуби. Еднократните печалби от определени инвестиции и продажби доведоха до това Uber все пак да отчете рядка нетна печалба в миналото. Но нито една от двете компании не е реализирала нетна печалба от дейността си и не е прогнозирала кога би могла да го направи.

В същото време акциите на Didi, която беше засегната от разследване от китайските регулатори относно съхранението и обработката на лични данни, поевтиняха с около 53% спрямо цената от нейното първично публично предлагане, осъществено на 30 юни.

Под натиска на китайските регулатори Didi заяви по-рано този месец, че ще се оттегли от американската фондова борса и ще се насочи към листване в Хонконг.

Uber също така притежава дялове в индийската компания за доставка на храна Zomato Ltd., в конкурента в Югоизточна Азия Grab Holdings Ltd, в компанията за автономно шофиране Aurora Innovation Inc и в други стартъпи. Grab и Aurora също така са подкрепени от японския конгломерат SoftBank Group Corp.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Елена Илиева