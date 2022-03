Volkswagen посочи част от банките, които ще я съветват за листването на Porsche

Снимка: Bloomberg L.P.

Германската автомобилна група Volkswagen AG избра кредиторите за планираното първично публично предлагане (IPO) на своята марка луксозни коли Porsche, съобщава Bloomberg.

Най-големият автомобилен производител в Европа се доверява на Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp. и JPMorgan Chase & Co., които ще играят ролята на съвместни глобални координатори за продажбата на акции, споделят източници, запознати с разговорите.

Листването, предвидено за тази година, може да осигури оценка на Porsche от 90 млрд. евро.

Някои съветници представиха потенциални оценки за над 100 млрд. евро, позовавайки се на други подобни листвания, както и на потенциала за растеж на марката.

Според източниците VW планира да добави още банки към сделката. PJT Partners Inc. съветва надзорния съвет на холдинговата компания Porsche Automobil Holding SE, който се контролира от семействата Порше и Пиех. JPMorgan - наред с ролята си като съветник в бъдещото IPO - също помага на семейната холдингова компания.

По-рано през седмицата стана ясно, че двете фамилии ще запазят дела с в групата на VW, в размер на 53%, и ще придобият 25% от Porsche.

„Нямаме планове за намаляване на дела ни във Volkswagen“, заяви финансовият директор на Porsche SE Йоханес Латвайн пред журналисти. Екипите, работещи по планираното IPO, най-мащабният стратегически ход на автомобилния производител от години, остават „изключително ангажирани“.

Настоящите условия за IPO на Porsche, които все още не са финализирани, ще позволят на фамилиите Порше и Пиех да си върнат прякото влияние върху производителя на емблематичните суперавтомобили 911 и Taycan, който преди е бил тяхно семейно предприятие.

