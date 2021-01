Европейските банки не успяват да пробият на банковия пазар в САЩ

Снимка: Ron Antonelli/Bloomberg

Миналия месец испанската BBVA обяви отстъпление от американския пазар на дребно с продажбата на операциите си на базираната в Питсбърг PNC. Оттеглянето на BBVA от Америка илюстрира колко малко европейски кредитори успяват да влязат на този пазар, пише FT.

В продължение на четири десетилетия огромният щатски сектор на дребно привлича европейски играчи, които се стремят да надраснат много по-малките си вътрешни пазари. Общо 124 млн. домакинства в САЩ използват банкови услуги, което е обещаващ пазар за разширяване, растеж и нови печалби.

Успехът обаче се оказа мираж за европейските банки. През последните години американските им съперници, като JPMorgan и Bank of America, удвоиха своите вътрешни операции на дребно и изтласкаха чужденците на силно конкурентния пазар.

Междувременно решението на Федералния резерв да намали лихвените проценти в САЩ до нула този март премахна една от малкото останали причини европейските кредитори да работят в Северна Америка.

Европейските банки, които все още оперират в САЩ, си задават тежки въпроси – дали да се разширят, или да напуснат.

HSBC за пръв път навлезе на американския пазар, като купи 51-процентен дял в Marine Midland Bank през 1980 г. През 1987 г. банката придоби и останалата част от капитала на кредитора. До 2011 г. банката управлява 470 клона в САЩ.

Бизнесът на групата в САЩ обаче беше поразен от финансовата криза. HSBC направи огромни отписвания заради бизнеса с кредитни карти, който купи от субсидиарния кредитор Household през 2003 г.

Когато Стюарт Гъливър стана главен изпълнителен директор на групата през 2011 г., той се опита да намали американския бизнес, като го фокусира върху по-богатите клиенти. Това започна с продажбата на 195 клона на First Niagara Financial Group за 1 млрд. долара, както и на бизнеса с кредитни карти за 30 млрд. долара на Capital One.

Въпреки това дивизията продължи да изпитва затруднения и отчете загуби преди данъци в размер на 182 млн. долара и 279 млн. долара през, съответно, 2018 г. и 2019 г.

Британската банка постепенно осъзна, че бизнесът ѝ в САЩ е небалансиран. Майкъл Робъртс, дългогодишен изпълнителен директор на Citigroup, беше назначен за главен изпълнителен директор за САЩ през октомври 2019 г., за да ръководи преструктурирането на операциите. За няколко месеца HSBC обяви, че затваря 30 процента от клоновете си в САЩ.

Намаляването на лихвения процент на Фед оказва допълнителен натиск върху американския бизнес на HSBC, като подразделението реализира загуба преди данъци в размер на 518 млн. долара през първите три тримесечия на 2020 г. Нарастващите загуби накараха борда на банката да обмисли излизането си изцяло от пазара на дребно в САЩ.