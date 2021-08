S&P 500 и Nasdaq Composite записаха пета поредна печеливша сесия

Снимка: Michael Nagle/Bloomberg

Основните щатски индекси се оцветиха в зелено в сряда, подкрепени от банките и компаниите, които се възползват от повторното отваряне на икономиката, предава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average нарасна с 39,24 пункта и достигна ниво от 35 405,50 пункта. Широкият измерител S&P 500 прибави 0,2% към стойността си и достигна нов връх в края на сесията от 4496,19 пункта. Технологичният показател Nasdaq Composite е нагоре с 0,1% до ниво от 15 041,86 пункта, което също е нов връх в края на търговията.

Доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повиши до 1,344% в сряда, достигайки най-високото си ниво от началото на месеца. Доходността по 30-годишните облигации също отбеляза ръст до ниво от 1,951%. Това повиши цената на акциите на JPMorgan и Wells Fargo с по около 2%. Книжата на регионалните банки Zions и Regions Financial поскъпнаха с 1,5%, а Fifth Third добави 2% към стойността си.

Секторът на пътуванията и туризма също отбеляза ръст. Авиокомпаниите и круизните линии прибавиха по около 1%. Цената на акциите на веригите казина Penn National Gaming и Caesars Entertainment нарасна със съответно 7,5% и 3%, а тази на MGM Resorts – с 2,5%.

Производителите на чипове също постигнаха ръст, като книжата на Western Digital поскъпнаха с 8%, след като Wall Street Journal съобщи, че компанията е в напреднала фаза на преговори за сливане с японската Kioxia Holdings.

Цената на акциите на Nvidia се повиши с 2%, след като министерството на енергетиката съобщи, че новият му суперкомпютър ще работи върху изчислителната платформа на компанията. Книжата на Micron Technology също поскъпнаха с около 3,5%.

Пазарите бяха подкрепени от признаци, че случаите на делта варианта на коронавируса може да достигат връхната си точка. Том Лий от Fundstrat съобщи в бележка до клиенти късно във вторник, че най-лошото може да е отминало, като се позова на намаляващите положителни случаи във Флорида и Тексас.

Johnson & Johnson съобщи, че бустерната доза от ваксината ѝ срещу Covid показала обещаващи резултати в началната фаза от клиничните изпитания, като увеличила значително антителата, борещи се срещу вируса. Въпреки това цената на акциите на компанията леко се понижи.

Delta Airlines съобщи, че ще повиши бонусите за здравна застраховка за неваксинирани служители, за да покрие по-високите разходи за Covid. Компанията има около 75 хил. служители, а около 75% от тях са напълно ваксинирани. Във вторник Goldman Sachs съобщи, че ще изисква от служителите си да са напълно ваксинирани, за да влизат в офисите ѝ. Книжата на Delta и на Goldman поскъпнаха с по 1,4%.

Цената на акциите на Dick’s Sporting Goods се повиши с 14% и достигна исторически връх в сряда, след като компанията обяви силни резултати за тримесечието.

Дългоочакваният симпозиум на Фед в Джаксън Хоул започва в четвъртък, като централните банкери може да разкрият подробности по плана си за намаляване на паричните стимули. Федералният резерв купува облигации за най-малко 120 млрд. долара на месец, за да позволи на икономиката да постигне силен растеж след срива, породен от пандемията.

Председателят Джером Пауъл трябва да направи изявление в петък.

Редица технологични компании ще обявят резултатите си в сряда след края на борсовата търговия, включително компонентите в Dow Salesforce. Box и Snowflake.

На валутните пазари доларовият индекс, който следи представянето на щатските пари спрямо кошница от шест конкурентни валути, се понижи с 0,08% до 92,82 пункта. Еврото поскъпна с 0,15% до 1,177 долара, а паундът прибави 0,24% до ниво от 1,376 долара. Спрямо йената щатските пари напреднаха с 0,35% до 110 йени за долар.

На стоковите пазари цената на петрола нарасна с около 1% в сряда, записвайки трета поредна печеливша сесия, след като данни на американското правителство показаха, че търсенето на горива е достигнало най-високото си ниво от началото на пандемията от Covid-19.

Контрактите върху международния бенчмарк Брент поскъпнаха с 1,20 долара до 72,25 долара за барел. Фючърсите върху американския лек суров петрол WTI са нагоре с 82 цента до 68,36 долара за барел.

Американските фючърси върху златото отписаха 1% от стойността си до 1791 долара за тройунция.

По статията работи: Божидарка Чобалигова