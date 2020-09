Wall Street се завърна на зелена територия със забележителен обрат на Tesla

Снимка: Bloomberg L.P.

Основните индекси на Нюйоркската фондова борса приключиха днешната сесия с ръстове, загърбвайки мащабната разпродажба на технологични акции, докато производителят на електромобили Tesla успя да навакса над 20-процентния спад в цената на своите книжа, които в крайна сметка завършиха търговията при ръст от около 11 на сто, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average записа ръст от 442,30 пункта, или 1,61%, изкачвайки се до ниво от 27 943,19 пункта.

Широкият измерител S&P 500 напредна с 2,02% до равнище от 3399,03 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite прибави към стойността си 291,96 пункта, или 2,69%, като се изкачи до ниво от 11 139,65 пункта.

В часовете преди старта на днешната търговия американският пионер на пазара на електрически превозни средства Tesla Inc изтри около 80 млрд. долара от пазарната си капитализация - сума, която надминава общата стойност на General Motors Co и Ford Motor Co.

Акциите на Tesla отбелязаха най-големия си срив за един ден за всички времена и засилиха по-широката разпродажба на технологични акции, които доминираха при възстановяването на Wall Street от катастрофата, предизвикана от коронавируса по-рано тази година. Книжата на Tesla поевтиняха с 21,06% в сутрешните часове. В края на сесията книжата на концерна се върнаха на зелена територия, поскъпвайки с близо 11 %.

След края на разпродажбата на технологичните акции, стартирала през миналата седмица и продължила през тази, Nasdaq продължава да бъде с 60% над стойността си през март.

Акциите на Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon и Facebook поскъпнаха съответно с 4,29%, 3,79 на сто,1,66%, 4,10% и 0,90 на сто.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа се повиши съответно до 0,694% и 1,45 на сто.

При валутната търговия доларовият индекс отчете спад от 0,21% до 93,25 пункта. Еврото се търгуваше при ръст в стойността от 0,22% спрямо щатската валута срещу 1,18 долара.

На петролните пазари цената на международния бенчмарк Брент нарасна с 1,21 долара до 40,99 долара за барел, докато фючърсите по американския лек суров петрол WTI поскъпнаха с 3,5 на сто до 38,05 долара за барел.

Цената на златото се покачи с 0,6% до 1954,90 долара за тройунция.

По статията работи: Аспарух Илиев