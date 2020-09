Tesla изтри за ден повече от общата капитализация на GM и Ford

Логото на Tesla Inc. на електрическо превозно средство , зареждащо се на станцията Tes

След изненадващото си невключване в индекса S&P 500 във вторник американският пионер на пазара на електрически превозни средства Tesla Inc изтри около 80 млрд. долара от пазарната си капитализация - сума, която надминава общата стойност на General Motors Co и Ford Motor Co.



Акциите на Tesla отбелязаха най-големия си срив за един ден за всички времена и засилиха по-широката разпродажба на технологични акции, които доминираха при възстановяването на Wall Street от катастрофата, предизвикана от коронавируса по-рано тази година.



Акциите приключиха сесията с понижение от 21,06%, докато тези на конкурентния производител на електрически автомобили Nikola Corp поскъпнаха с повече от 40%, след като General Motors заяви, че придобива 11% дял в компанията.



Междувременно и нетното състояние на основателя на Tesla Inc Илон Мъск се срина осезаемо, като изтри 16,2 млрд. долара - най-голямото еднодневно сриване в историята на Bloomberg Billionaires Index.

Още по темата Акциите на Tesla изтриха 15% от стойността си преди началото на сесията



Най-богатите хора в света напоследък са свидетели на сериозни колебания в нетните си състояния, след като търговците на дребно ускоряват покупко-продажбите на акции. Джеф Безос от Amazon.com Inc. загуби 7,9 милиарда долара във вторник, докато Джън Шеншен добави повече от 30 милиарда долара към своето богатство - което го направи третия по богатство човек в Китай - след като акциите на компанията за бутилирана вода Nongfu Spring Co., която той основа, поскъпнаха след първичното публично предлагане.Наред с други неща, новината от миналия петък след затварянето на американския пазар, че Tesla няма да бъде включена в индекса S&P 500, тежи върху книжата ѝ. S&P все още не е посочила причина за това.В изненадващо съобщение S&P Dow Jones Indices реши да добави към S&P 500 онлайн продавача на занаятчийски стоки Etsy Inc, производителя на полупроводниково оборудване Teradyne Inc и фармацевтичната компания Catalent Inc.Анализаторите и инвеститорите от Wall Street като цяло очакваха Tesla да се присъедини към S&P 500, след като компанията изпрати четвъртото си поредно печелившо тримесечие през юли, изчиствайки сериозна пречка за потенциалното си включване в референтния индекс на акциите. За включването в S&P 500 обаче важна роля играе фактът дали компанията отчита печалби. Tesla успя да направи това вече четири поредни тримесечия.

По статията работи: Бойчо Попов

Фактът, че Tesla печели част от доходите си, като продава екологични сертификати на други автомобилни компании, може да е притеснителен за мнозина. През 2019 г. почти 600 милиона долара са влезли в касата на концерна по този начин, показва годишният доклад. Тъй като автомобилите на Tesla не отделят никакви емисии, компанията може да продава права за емисии на други корпорации, чиито модели надхвърлят законовите изисквания.За инвеститорите има още лоши новини: Компанията планира да продаде акции на стойност до 5 милиарда долара, за да финансира растежа, тъй като фабриките на производителя на електрически автомобили удвоиха броя си.А според Bloomberg най-големият акционер на Tesla до момента Baillie Gifford е продал сериозен дял. Мениджърът на активи държеше 4,25% в Tesla в края на август, след 6,32% през юни. Според Gifford акциите са продадени по технически причини след рязкото увеличение на курса.„От една страна, сривът в цената на акциите се дължи на невключването ѝ в S&P 500, но от друга страна това също така е нормализация на оценката на компанията“, казва пред Ройтерс Франк Швоуп, анализатор в NORD/LB.Включването на Tesla в индекса S&P 500 щеше да накара много фондове да купуват акциите ѝ. Анализаторът на Credit Suisse Дан Леви пояснява, че изключването вероятно отразява предизвикателствата при добавянето на компания с размер на Tesla към индекса.Залозите срещу акциите на Tesla също са се увеличили леко през последния месец, според компанията за финансов анализ S3 Partners.Във вторник сутринта залозите на купувачите на късо на Tesla бяха за 25,03 милиарда долара, като около 8,10% от акциите са търгувани на късо.Неотдавнашното рали на акциите на Tesla беше обусловено от успешните ѝ тримесечни резултати и от залозите за влизане в S&P 500, което ще предизвика огромно търсене на акциите му от индексни фондове, които проследяват бенчмарка.