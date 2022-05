Мъск обмисля въвеждането на такси за Twitter

Twitter винаги ще остане безплатен за „обикновените потребители", но за правителствените и търговските потребители може да се наложи да плащат „леки такси", за да останат в платформата на социалната медия, заяви бъдещият собственик на компанията Илон Мъск в своя профил в мрежата във вторник.

Мъск, чиято оферта за закупуване на Twitter Inc. за 44 млрд. долара и свалянето на компанията от борсата, беше приета от борда на Twitter миналата седмица, представи на банкери идеята за нови бизнес модели за услугата по време на разговорите миналия месец, за да осигури финансиране за сделката. Понастоящем социалната мрежа реализира по-голямата част от приходите си от реклама, предава Bloomberg.

Наскоро компанията се опита да разшири дейността си в други области, включително абонаменти, въпреки че тази бизнес линия все още е много малка. Ръководителите на Twitter обсъждаха различни абонаментни продукти в продължение на години, преди през миналото лято компанията да представи своята месечна абонаментна услуга за 2,99 долара, наречена Twitter Blue.

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users