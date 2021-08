Серия от неверни изследвания насърчават дезинформацията в мрежите

Снимка: Johannes Berg/Bloomberg

Изследвания с неточна методология и претупани заключения, касаещи Covid-19, подгряват дебатите в социалните мрежи и придават научна достоверност на скептицизма към ваксините. Същевременно кризата с информацията продължава да нанася вреди върху общественото здраве, пише в цитиран от БТА анализ за AFP Mанон Жакол.

Изследвания в областта на коронавируса вече са дискутирани и споделяни широко извън медицинския кръг, а тяхното оттегляне не е достатъчно да успокои страстите, които те пораждат в интернет.



„Веднъж публикувана дадена статия, щетите са необратими", казва Емерсън Брукинг, изследовател в Атлантическия съвет, в специализираната лаборатория за идентификацията и анализ на дезинформацията, базирана във Вашингтон (Digital Forensic Research Lab).

Според него тези проблематични изследвания са налели масло в огъня на дебатите в соцалните мрежи сред привържениците на конспиративни теории и коронаскептиците. Тези изследвания пораждат често пъти много онлайн дебати. Изводите в тях после се подемат от други подвеждащи статии в други платформи.

Тази дезинформация е много опасна в момент, в който темпото на ваксинация срещу коронавируса се забавя, особено в САЩ, и в който здравните власти на страната продължават да твърдят, че смъртните случаи, свързани с коронавируса са сред неваксинираните хора.

Медицинското издание Vaccines публикува в края на юни 2021 г. изследване за рисковете и ползите от ваксинацията срещу Ковид-19. Изследването, валидирано от научната комисия на изданието, съдържаше обезпокояващи изводи - ваксината предизвиквала по два смъртни случая на всеки трима души, предпазени от вируса чрез нея.

Два дни след публикуването на това изследване туит на учения и критик на ваксините срещу коронавируса Робърт Малоун относно това изследване беше споделен хиляди пъти. От своя страна, американската консервативна коментаторка Лиз Уилър представи изследване и насърчи прочита на тези "научно информирани препоръки" във видео, което беше гледано над 250 000 пъти във Facebook.

Но на 2 юли гореспоменатото медицинско издание оттегли изследването. Причината за това бяха няколко грешки, които компрометираха из основи интерпретацията на тези изводи.

Най-малко четирима членове на научната комисия на списанието подадоха оставка след валидирането на изследването, сред които Кати Юър, асистент в института "Дженър" към Оксфордския университет в Англия.

Трябваше да бъде предвидено, че тази статия ще има голямо въздействие, признава реномираната имуноложка. Това, че никой от комисията не забеляза проблемите в изследването е много обезпокояващо, особено за едно специализирано във ваксините научно издание, добави тя.

Дори и туитовете на Робърт Малоун да бяха премахнати, видеото на Лиз Уилър си стои на разположение във Facebook.

Тези примери за неглижиране на процеса на публикуване на научни статии може да се открият и в други престижни научни издания.

През юни 2020 г. много реномираните издания Lancet, New England Journal Of Medicine, Anils Of Internal Medicine обявиха респективно изтеглянето на медицински изследвания, публикувани на техния сайт - две от тях касаеха лечението на Ковид-19 с хлорохин, третото пък разглеждаше ефикасността на носенето на маски срещу разпространението на вируса.

Научноизследователските публикации пораждат безпрецедентен интерес, казва Маимуна Маджумдер, епидемиоложка и статистик в медицинския факултет на Харвард. Според нея здравните експерти трябва по-добре да обяснят работата си на аудиторията, която не е запозната с нея.

Всички изследвания, които бяха направени, публикувани и масово споделяни по време на пандемията, не винаги бяха подплатени със силни научни аргументи, казва тя. Това е особено смущаващо, защото същите тези изследвания използващи лошокачествена методология, влияят на избора на хората, и по-специално на този, свързан с ваксинацията, допълва тя.

По статията работи: Екип на Investor.bg