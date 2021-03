Петилетката: Китай ще инвестира в чипове, изкуствен интелект и 5G

Завод за чипове на Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), в Шанхай. Снимка: Qilai Shen/Bloomberg

Китай се ангажира да увеличи разходите и да стимулира изследванията на модерни чипове и изкуствен интелект в последните си цели за петилетката, излагайки технологичен план за конкуренцията за глобалното влияние със САЩ.

Китайският премиер Ли Къцян открои ключови области, в които да се постигнат „основни пробиви в основните технологии“, включително чипове от висок клас, операционни системи, компютърни процесори и изчисления в облака - области, в които американските фирми сега имат силно влияние. Пекин ще се стреми също така да привлече 56% от територията на страната в по-бързите мрежи от пето поколение (5G). Разходите за научноизследователска и развойна дейност в страната ще се увеличават с повече от 7% годишно, което „се очаква да представлява по-висок процент от БВП“, отколкото през предходните пет години, добави той.

Китай се стреми бързо да намали зависимостта си от Запада по отношение на важни компоненти като компютърни чипове, въпрос, който стана по-спешен след глобалния недостиг на чиповете, влошен по време на пандемията. Пекин също така възлага много на нововъзникващите технологии - от водородни превозни средства до биотехнологии, като същевременно се стреми да гарантира, че собствените производители на чипове могат да се конкурират с водещите на пазара Intel Corp. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Усилията на Пекин включват и нов акцент върху софтуера за силициев дизайн и така нареченото производство на чипове от трето поколение - две области, критично важни за стремежа на Пекин да постигне технологична самодостатъчност, пише в свой анализ Bloomberg.

„Иновациите остават в основата на стремежа за модернизацията на Китай“, каза Ли в обръщение към Националния народен конгрес в Пекин в петък. „Ще укрепим науката и технологиите си, за да осигурим стратегическа подкрепа за развитието на Китай“.

Речта на Ли подчерта цели, изброени в 14-ия петгодишен план на Китай, публикуван също в петък, който дава приоритет на напредъка в по-младите сфери, като квантови изчисления, невронни мрежи и ДНК банки. Документът съдържа многопластова стратегия, както прагматична, така и амбициозна по обхват, обхващаща стремежите Китай да замени основните американски доставчици и да отблъсне доминацията на Вашингтон, като същевременно формира „домашни шампиони“ в нововъзникващите индустрии.

Заложено е не по-малко от бъдещето на втората по големина световна икономика. Пекин се движи бързо, докато администрацията на Байдън ескалира битка срещу онова, което нарича „техно-автокрация“. Това може да доведе до сериозно разширяване на черните списъци, които забраняват ключови трансакции с корпорации - от Huawei Technologies Co. до ByteDance Ltd. и Tencent Holdings Ltd.

За държава, която внася годишно чипове за 300 млрд. долара, влошаващият се недостиг в световен мащаб води до риска да се разчита на потенциално враждебни доставчици за градивните елементи на всичко - от изкуствен интелект до мрежи от следващо поколение и автономни превозни средства. Заявката от петък формализира амбициите на Китай да разработи собствен софтуер за конструкции чипове, което би заместило инструменти от американските фирми Cadence Inc. и Synopsys Inc.

Пекин също така обеща да разработи свои собствени усъвършенствани технологии за производство на чипове и ключови материали, които включват чипове от трето поколение. Страната се стреми да осигури предимство за първи път в тази зараждаща се арена, включваща съединения като силициев карбид и галиев нитрид, а чиповете могат да работят при високи честоти и при по-висока мощност и температура, с широко приложение в радиочестотни чипове от пето поколение, военни радари и електрически превозни средства.

Макар че спецификата на това начинание няма да стане ясна в близките месеци, документите от петък предоставят важни улики за предвидената пътна карта. Проектът включва изграждането на повече национални лаборатории и иновационни центрове, както и увеличаване на усилията за прилагане на малко известна програма, наречена „Програма за научно-технически иновации до 2030 г.“.

Отвореното споделяне на данни ще бъде от ключово значение, става ясно от доклада. Пекин създава платформа за споделяне на публични и правителствени данни, като същевременно създава политики за гарантиране на сигурността на тази информация.

„Основните изследвания са извор на научни и технологични иновации“, казва Ли. „Така че ние ще осигурим стабилното функциониране на механизма за финансиране на основните изследвания и ще увеличим разходите в тази област със значителна сума“, посочва той.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Елена Илиева