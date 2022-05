Саудитският държавен фонд придобива 5% дял в Nintendo

Снимка: EPA/KIYOSHI OTA

Държавният инвестиционен фонд на Саудитска Арабия придоби 5,01% дял в Nintendo Co., което е третата му инвестиция в японска компания за игри в хода на консолидацията на индустрията.

PIF, както е известен фондът с капитал от 500 млрд. долара, заяви, че покупката на акции на Nintendo е направена с инвестиционна цел, става ясно от подадена до японското Министерство на финансите информация. Това е същата причина, която той бе посочил и при предишните си инвестиции, а делът ще превърне саудитския фонд в петия по големина акционер на Nintendo, показват данни, събрани от Bloomberg.

През последните две години PIF изгражда дялове в производители на видеоигри и компании за електронни спортове, насочвайки се към японския пазар, точно когато по-слабата йена направи инвестициите по-достъпни.

„Саудитска Арабия увеличава усилията си за създаване на собствена индустрия за съдържание и тази серия от инвестиции в японски компании за игри вероятно е начин да се поучат от Япония", казва пред Bloomberg Хидеки Ясуда, старши анализатор в Toyo Securities.

Говорител на Nintendo заяви, че компанията е научила за саудитската инвестиция от медийните съобщения и няма да коментира отделните акционери.

Базираната в Киото Nintendo отчете неубедителни финансови резултати миналата седмица, тъй като създателят на Super Mario се затруднява да съживи петгодишната си конзола Switch и да се справи с глобалния недостиг на чипове. Компанията прогнозира оперативни резултати за цялата година под оценките на анализаторите и заяви, че очаква да продаде 21 млн. устройства Switch през тази година, което е по-малко от очакваните 21,7 млн.

Акциите на компанията са поскъпнали с около 10% тази година.

Престолонаследникът на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман е наредил на PIF да помогне икономиката да се диверсифицира от зависимостта ѝ от приходите от петрол и да инвестира в изграждането на развлекателна и туристическа индустрия, припомня The Wall Street Journal.

Тази година за първи път цените на петрола се задържат над 100 долара за барел, откакто принц Мохамед стана фактически управител на страната, което е стимул за плановете му да преустрои кралството.

Очаква се държавните приходи от петрол в Саудитска Арабия да нараснат с 66% през тази година до около 250 млрд. долара, като излишъкът над публичните разходи ще бъде около 80 млрд. долара, или 7,8% от икономическото производство, показват данни на саудитската банка Jadwa Investment.

Принц Мохамед, който е председател на PIF, е казвал в интервюта, че е запален геймър. През февруари фондът разкри и дялове от над 5% в две други японски компании за видеоигри: Capcom Co., създател на поредицата игри Street Fighter, и доставчика на онлайн игри Nexon Co. Японските компании за игри са обект на спекулации на фона на по-широката вълна от консолидация в индустрията, откакто Microsoft Corp. обяви покупката на Activision Blizzard Inc. за 69 млрд. долара. Всъщност PIF беше закупил около 37,9 млн. акции на Activision и губеше пари от сделката - докато не се намеси Microsoft.

Sony Group Corp. пък е напът да купи Bungie Inc., американския разработчик на видеоигри, който стои зад популярните франчайзи Destiny и Halo, за 3,6 млрд. долара.

Саудитският фонд има дялове и в американските производители на игри Electronic Arts Inc. и Take Two Interactive Software Inc.

По-рано тази година фондът съобщи, че е създал дъщерно дружество, наречено Savvy Gaming Group, за да инвестира в индустрията на онлайн игрите. Тогава Savvy Gaming Group заяви, че е придобило организатор на развлекателни и събития, свързани с електронни спортове, както и платформа за цифрови игри.

