SurveyMonkey излезе успешно на борсата

Офисът на компанията в Сан Матео, Калифорния. Снимка: компанията

Компанията за онлайн анкети SurveyMonkey набра 180 млн. долара в рамките на своето първично публично предлагане, като продаде акции над маркетирания ценови диапазон, предава Bloomberg.

SurveyMonkey, оперативното име на Svmk Inc., продаде 15 млн. акции за по 12 долара всяка, след като по-рано предлагаше 13,5 милиона от тях за между 9 до 11 долара, става ясно от изявление на компанията, цитирано от Bloomberg. Това дава на компанията пазарна капитализация в размер на 1,46 млрд. долара.

Паралелно с това предлагане SurveyMonkey продаде и акции за 40 милиона долара на подразделението за рисков капитал на Salesforce.com Inc.

SurveyMonkey е по-стара от много от по-новите публични технологични компании, като тя е основана преди почти две десетилетия. И въпреки че има повече от 16 милиона активни потребители през изминалата година, според документите за IPO-то само 3,8% от тях са плащащи абонати.

SurveyMonkey разчита на таксите на потребителите за ползване на инструментите в уебсайта си или на реклама при онлайн търсения, поясни компанията при подаването на документите за борсовия дебют. Тя очаква растежът да продължи чрез маркетинг от уста на уста на съществуващи клиенти и чрез по-високи продажби на съществуващите потребители.

През последните три години компанията започна да си партнира с концерни като Salesforce, Microsoft Corp и Google.

За първите шест месеца на 2018 г. нетната загуба на SurveyMonkey се увеличи до 27,2 милиона долара от 19,1 милиона долара за същия период на миналата година. През 2017 г. тя генерира нетна загуба от 24 млн. долара при приходи от 218,8 млн. долара спрямо нетната загуба от 76,4 млн. долара и приходи за 207,3 млн. долара през 2016 г.

SurveyMonkey планира да използва приходите, за да изплати дълга си и да изпълни задълженията си по данък върху дохода, заради които е било наложено ограничаване на сетълмента, както и за оборотен капитал и общи цели, включително придобивания и инвестиции в технологии.

Tiger Global Management LLC има най-голям дял в компанията с 29% от акциите преди IPO-то. Sheryl K. Sandberg Revocable Trust притежава 10% дял, а главният оперативен директор на Facebook Inc. Шерил Сандберг е в борда на този фонд. Починалият неин съпруг, Дейвид Голдбърг, бе главен изпълнителен директор на компанията.

JPMorgan Chase & Co., Allen & Co. и Bank of America Corp. са водещи поематели при IPO-то. Очаква се компанията да бъде включена в Nasdaq Global Select Market под символа SVMK.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Елена Илиева